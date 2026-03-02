Президент розповів про виклики, які випливають з війни на Близькому Сході, та відмітив один позитивний момент.

У зв’язку з війною в Ірані для України постають деякі додаткові ризики, відмітив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у відповідь на питання кореспондента УНІАН.

Як пояснив президент, Росія не виявилася сильним союзником Ірану і реальним гарантом безпеки для цієї країни. У цьому, за його оцінкою, полягає позитивний момент.

"Усі зрозуміли, що Росія не є гарантом безпеки і не є сильним союзником. Бо це не перший раз: Сирія, а зараз Іран. Ми бачимо, що ніякої підтримки у Ірану немає. Можливо, вони віддають назад ті чи інші ракети, або передають свою зброю. Думаю, ППО росіяни передають, хоча не знаю деталей", - наголосив Зеленський.

За його словами, росіяни не зможуть серйозно допомогти Ірану, бо всі російські війська, всі боєздатні сили "знаходяться на нашій землі" і задіяні "у війні проти нас".

"Це ще раз підкреслює їх обмеженість", - сказав президент.

Негативні фактори війни в Ірані

Володимир Зеленський також відзначив, що затяжна війна несе ризик значних витрат ППО: "Якщо буде довга війн, то у близькосхідних партнерів буде дефіцит ППО. Ви бачите, що вони використовують ППО проти "Шахедів"", - зазначив президент.

Він додав, що у іранцій може не вистачити ракет та дронів для повного виснаження систем ППО союзників. Хоча витрати засобів ППО "дуже великі".

"Щодо кількості, це ризики для нас. Ніяких сигналів щодо скорочення програм поки що ми не отримали. Але ж ми самі можемо зрозуміти, які можуть бути ризики", - наголосив Зеленський.

Участь України у відбитті атак Ірану

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського Україна готова допомогти країнам Близького Сходу збивати іранські дрони, якщо лідери арабських держав зможуть домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про перемирʼя. Наразі лідери країн Близького Сходу з таким запитом до України не зверталися.

