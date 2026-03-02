Графіки відключень на 3 березня: коли і в кого не буде світла у вівторок

Обмеження запроваджуються через наслідки російських ударів по енергетиці.

У вівторок, 3 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго". Диспетчери енергосистеми нагадали, що обмеження запроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти енергетики.

В "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися і порадили дізнаватися про час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Енергетики також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графік відключення світла – Запоріжжя

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 3 березня у Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Згідно з графіками, оприлюдненими "Запоріжжяобленерго", у більшості черг світло відключатимуть 1 раз на 3,5-5 годин, у двох підчергах – двічі на 4 години. У споживачів підчерг 6.1 та 6.2 світло протягом дня не вимикатимуть.

Загалом години відсутності електропостачання по чергах (підчергах) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання) розподілилися так:

1.1: 15:00 – 20:00

1.2: 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30

2.2: 10:30 – 15:30

3.1: 07:30 – 11:00

3.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00

4.1: 13:30 – 15:30

4.2: 19:30 – 24:00

5.1: 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00

Черги 6.1 та 6.2 у графіках не задіяні.

Графік відключення світла – Сумська область

Як повідомляє "Сумиобленерго", на Сумщині 3 березня більшості черг споживачів світло вимикатимуть двічі на 6-8 годин.

Підчерги 2.1 та 2.2 отримали більш м’які обмеження – світло вимикатимуть на 2 години. Водночас підчерзі 6.2 світло вимикатимуть тричі.

Графік відключення світла – Черкаська область

Як повідомляє "Черкасиобленерго", світло вимикатимуть у половині підчерг споживачів на 2 години. Решта споживачів буде зі світлом протягом усього дня

Загалом години відсутності електропостачання по чергах (підчергах) розподілилися так:

1.1: 20:00 – 22:00

2.1: 18:00 – 20:00

3.1: 18:00 – 20:00

4.1: 22:00 – 24:00

5.2: 16:00 – 18:00

6.1: 16:00 – 18:00

Водночас енергетики нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, і порадили стежити за оновленням інформації стосовно відключень світла.

Графік відключення світла – Київщина

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключення електроенергії у Київській області на 3 березня. Згідно з графіками, більшість підчерг споживачів у столичній області будуть зі світлом протягом усіх 24 годин вівторка. Решті мешканців Київщини, залежно від черги, вимикатимуть світло від 30 хвилин до 3,5 години.

Графік відключення світла – Чернігівщина

За інформацією "Чернігівобленерго", у вівторок 3 березня більшість мешканців Чернігівщини будуть зі світлом протягом доби. Водночас споживачі підчерг 2.1, 2.2 та 5.2 отримали по 4 години відключень.

Графік відключення світла – Полтавщина

Як повідомляє "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 3 березня будуть діяти графіки погодинних відключень.

Так, з 08:00 по 14:00 заплановані відключення в обсязі 2 черг. З 14:00 по 20.00 на Полтавщині світло вимикатимуть найбільше. В цей період часу заплановані відключення в обсязі 2,5 черги. З 20 до 23.59 передбачається найменший обсяг відключень – 1,5 черги.

Графік відключення світла – Харківщина

"За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у вівторок, 3 березня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень", – повідомили у "Харківобленерго".

Згідно з графіком, у більшості черг споживачів 3 березня світло вимикатимуть двічі. Водночас у підчергах 5.1,5.2, 6.1 та 6.2 світло вимикатимуть один раз на 3,5-5 годин.

Загалом години відсутності електропостачання по чергах (підчергах) розподілилися так:

1.1: 08:30-12:00; 15:30-22:30

1.2: 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.1: 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.2: 08:30-12:00; 19:00-20:00

3.1: 12:00-15:30; 22:30-24:00

3.2: 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.1: 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.2: 12:00-15:30; 19:00-20:00

5.1: 14:00-19:00

5.2: 15:30-19:00

6.1: 15:30-19:00

6.2: 15:30-19:00

Відключення світла в Україні

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що світла у будинках українців побільшає у квітні. Саме тоді на повну запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим.

"І тому я думаю, що квітень – якщо ми виходимо за рамки ворожих обстрілів – то він найбільш сприятливий буде з точки зору наявності світла", – пояснив він.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозує, що Україна зможе остаточно відмовитися від відключень світла за 3-5 років.

