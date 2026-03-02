Отримала поранення під час ударів США та Ізраїлю: в Ірані заявили про загибель вдови Хаменеї

Мансуре Ходжасте впала в кому і загинула від отриманих поранень.

Мансуре Ходжасте, вдова покійного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, померла від отриманих травм після атак з боку Ізраїлю і США. Про це повідомляють іранські державні ЗМІ, пише Reuters.

Відзначається, що Мансуре Ходжасте впала в кому і загинула від отриманих поранень. У покійних подружжя шестеро дітей - чотири сини і дві дочки.

Відомо, що Мансуре Ходжасте народилася в 1947 році в перській релігійній родині в Мешхеді. Її батьком був відомий бізнесмен Мохаммед Есмаїл Ходжастех Багерзаде.

Мансуре вперше зустрілася з Алі Хаменеї на приватній церемонії в 1964 році. Вони одружилися наступного року.

Загибель Хаменеї - що відомо

Нагадаємо, що 28 лютого ЗМІ писали про те, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був ліквідований в результаті атак з боку Ізраїлю і США. Китайська медіагрупа CGTN з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника повідомляла, що було знайдено його тіло.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що в результаті спільної операції США та Ізраїлю загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. За його словами, Хаменеї не зміг уникнути "розвідувальних можливостей і високотехнологічних систем відстеження" США та Ізраїлю.

Вранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Хаменеї. Як повідомило державне інформаційне агентство Fars News Agency, Хаменеї був убитий "у своєму кабінеті в будинку лідера" під час "виконання своїх обов'язків" в момент нападу рано вранці 28 лютого.

