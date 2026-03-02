АЗС переписали цінники: скільки тепер коштує паливо в Україні

Бензин та дизельне пальне у середньому подорожчали на понад 1 грн/л.

У понеділок, 2 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 грн 3 коп. до 62,87 грн/л, на дизельне пальне - на 1 грн 9 коп. до 62,69 грн/л. Про це повідомляє портал minfin.com.ua з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Зазначається, що бензин марки A-95 (преміум) у середньому подорожчав на 96 копійок - до 67,64 грн/л, бензин марки А-92 - на 24 коп. до 59,99 грн/л. Середня ціна автогазу становить 38,51 грн/л, що на 1 коп. більше порівняно із попереднім робочим днем.

Найдорожче преміальний бензин марки A-95 можна придбати у мережі Автотранс - 71,98 грн/л. Не набагато відстали "зелені" мережі ОККО та WOG, які пропонують заправитися преміальним 95-м бензином по 69,99 грн/л. Ще дешевше 95-й преміальний бензин коштує у мережі "Укрнафта" - 67,09 грн/л. Найнижча ціни на преміальний 95-й у мережі Motto - 60,98 грн/літр.

Найвища ціна на звичайний 95-й зафіксована у мережах WOG та ОККО - по 66,99 грн/л, найнижча - у мережі "Укрпетроль" - 56,74 грн/л. У мережі "Укрнафта" 95-й можна придбати по 64,09 грн/л, у мережі БРСМ-Нафта - 59,56 грн/л.

Дизельне паливо найдорожче продають у мережах ОККО та WOG - 66,99 грн/л, найдешевше в "Укрпетроль" - 56,52 грн/л. У мережі "Укрнафта" можна заправитися дизелем по 64,09 грн/л. Популярний дискаунтер БРСМ - Нафта продає дизель по 58,35 грн/л.

Автогазом найдорожче можна заправитися у мережі ОККО - 39, 99 грн/л, найдешевше у мережі АЗС Катрал - 35,59 грн/літр. У мережі WOG автогаз продають по 39,98 грн/л. У мережі "Укрнафта" за літр автогазу просять 38,94 грн/л, у БРСМ-Нафта - 36,74 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, ціни на бензин та дизель на АЗС за прогнозом засновника групи компаній Prime, паливного експерта Дмитра Льоушкіна можуть зрости на 5 гривень через події в Ірані.

За словами Дмитра Льоушкіна, динаміка зростання цін буде залежати від тривалості військової операції в Ірані.

