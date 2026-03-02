Уряд дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати групи ППО для захисту

Командування Повітряних Сил зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси.

Уряд дозволив надавати підприємствам критичної інфраструктури додаткове озброєння для посилення протиповітряного захисту об’єктів.

Як повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, Кабмін вніс зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025.

Відтепер підприємства критичної інфраструктури, незалежно від форми власності, можуть створювати групи ППО. До складу таких груп запроваджуються кваліфікаційні вимоги – персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

Відео дня

Також оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.

Крім цього, командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами.

"У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ", - додала Свириденко.

Критична інфраструктура України – інші новини

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон щодо підтримки працівників критичної інфраструктури, постраждалих на робочому місці. Йдеться про пожежників, енергетиків, залізничників, лікарів, комунальників, звʼязківців та інших фахівців, які отримали поранення або загинули під час виконання професійних обов'язків.

У січні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що всі українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати протягом січня-березня.

Вас також можуть зацікавити новини: