Сили оборони звільнили дев’ять населених пунктів на Олександрівському напрямку, - Генштаб

Прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів.

На Олександрівському напрямку українські захисники звільнили дев’ять населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на інформацію Командування Десантно-штурмових військ (ДШВ).

"Олександрівський напрямок: підрозділи угруповання ДШВ невпинно тиснуть на противника, звільняють українську землю, знищують окупантів і методично перерізають їхні логістичні артерії. Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, нав’язуючи ворогу власні умови бою.

Так, у ході операції здійснюється планомірне та рішуче витіснення противника з укріплених позицій. Точковими й масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова й спеціальна техніка окупантів.

"Операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів, було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі", - заявили в командуванні ДШВ.

СБУ уразила військові кораблі та системи ППО в порту "Новоросійськ" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 березня Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.

Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ).

