'Ми розбиваємо їх вщент': Трамп зробив низку заяв щодо війни проти Ірану

Американський лідер анонсував "велику хвилю" нових атак.

Сполучені Штати Америки "розбивають Іран вщент", однак "велика хвиля" атак ще попереду. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп у телефонному інтервʼю CNN.

"Ми розбиваємо їх вщент. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкращі збройні сили у світі, і ми їх використовуємо", – заявив він.

За словами Трампа, Сполучені Штати хочуть допомогти людям Ірану повернути контроль над країною. Проте зараз найбезпечніше для них залишатися вдома, адже "на вулиці небезпечно".

"Ми ще навіть не почали сильно по них бити. Велика хвиля (атак, – ред.) відбудеться незабаром", – наголосив президент США.

На запитання щодо того, скільки може тривати війна проти Ірану, Трамп відповів так:

"Я не хочу, щоб вона тривала занадто довго. Я завжди думав, що вона триватиме чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік".

Реакція Трампа на удари Ірану по інших країнах

За словами американського лідера, наразі "найбільшою несподіванкою" стали атаки Ірану на арабські країни. Мова про удари Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Ми були здивовані. Ми сказали їм: "Ми все контролюємо", а тепер вони хочуть воювати. І вони воюють агресивно. Вони мали бути мало залучені, а тепер наполягають на тому, щоб бути залученими", – пояснив він.

Війна США проти Ірану: останні новини

У Китаї відреагували на загострення на Близькому Сході. В МЗС країни закликали всі сторони припинити військові дії та запобігти ескалації. Зазначається, що Пекін вважає, що суверенітет, безпека і територіальна цілісність держав Перської затоки повинні повністю поважатися і залишатися непорушними.

Тим часом, удари Ірану по арабських країнах можуть внести корективи до запланованої тристоронньої зустрічі делегацій України, США та Росії. Вона мала відбутися в Абу-Дабі найближчими днями. За словами Зеленського, поки зустріч ніхто не скасовував.

