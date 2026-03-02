Гривня послабилася до долара: НБУ встановив офіційний курс валют на 3 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 3 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,23 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,60 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 27 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,25/43,28 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,64/50,66 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 2 березня знизився на 6 копійок і становив 43,41 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,95 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 2 копійки і складав 51,38 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,70 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 43,30 гривні за долар, а курс євро знизився також на 5 копійок і становив 51,30 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,70 гривні, а євро - за курсом 50,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

