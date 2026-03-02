Балістичні ракети Ірану можуть сягати баз США у Європі, а також України, - аналітики

Найбільш далекобійними в іранському арсеналі вважаються ракети середньої дальності – Khorramshahr, Sejjil, Ghadr та Emad.

Іран демонструє зростаючі можливості для далекобійних ударів, і це стосується не лише Близького Сходу, а й потенційно частини Європи.

Як пише Defense Express, під час атак на Ірак, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль Тегеран уже застосував сотні балістичних ракет і дронів. Крім того, фіксувалася атака безпілотниками по британській авіабазі на Кіпрі. Це змушує оцінювати не лише поточну інтенсивність ударів, а й їхню потенційну географію.

За даними аналітиків, найбільш далекобійними в іранському арсеналі вважаються ракети середньої дальності – Khorramshahr, Sejjil, Ghadr та Emad. За заявленими характеристиками, їхня дальність становить приблизно 1700–2000 км, а бойова частина – від 750 до 850 кг.

Відео дня

Окремо вирізняється Khorramshahr – із заявленою бойовою частиною до 1800 кг при дальності близько 2000 км. Якщо ж зменшити вагу бойової частини, теоретично ця ракета може долати до 3000 км.

"Таким чином з північного заходу Ірану балістичними ракетами середньої дальності Тегеран може атакувати Грецію, Болгарію, Румунію, де також знаходяться американські бази, а також Україну та Молдову", – зазначають експерти.

Якщо ж припустити дальність у 3000 км, йдеться у публікації, то зона ризику розширюється на значну частину Центральної Європи – включно з Німеччиною та Італією.

Водночас кількість таких ракет, імовірно, обмежена. У Європі протидіяти їм мають елементи американської ПРО, зокрема комплекс Aegis Ashore з ракетами SM-3 у Румунії (Девеселу), а також есмінці класу Arleigh Burke у Середземному морі. Німеччина, своєю чергою, отримала ізраїльську систему ПРО Arrow 3, яка наприкінці 2025 року досягла попередньої операційної готовності.

Іран також має крилаті ракети Soumar, дальність яких оцінюється у 2000–3000 км. Проте їх бойове застосування виглядає або обмеженим, або ж рівень перехоплення настільки високий, що ці ракети фактично не відіграють ключової ролі у нинішніх ударах.

Найбільш масовим і гнучким інструментом далекобійних атак залишаються безпілотники. Зокрема, Shahed 136 має дальність до 2500 км і є одним із найбільш далекобійних дронів Ірану.

Інші моделі – Arash-2 (також відомий як Kian 2) із дальністю 1000–1600 км та реактивний Karrar із дальністю близько 1000 км – мають менший радіус дії.

Втім, для ударів по Європі іранські дрони мали б перетнути повітряний простір Іраку, Сирії та Йорданії, де діють системи ППО, або ж рухатися через Кавказ і Туреччину. Навіть у разі такого маршруту їхня досяжність дозволяє теоретично створювати ризики для країн Балканського регіону.

"Для їх прольоту у бік Європи вони мають подолати зони повітряного контролю над Іраком, Сирією та Йорданією, над якими вочевидь збиваються дрони, що летять атакувати Ізраїль. Або через повітряний простір Вірменії, Грузії та/або Туреччини, після чого в них ще залишиться запас дальності для атаки балканських країн", – пише Defence Express.

Як війна на Близькому Сході може вплинути на Україну

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що наразі від партнерів не було сигналів про зменшення кількості поставок ракет PAC-3 для України на тлі війни на Близькому Сході.

Водночас український лідер зазначив, що сьогодні розмовляв з канцлером Німеччини та підіймав це питання, бо воно турбує Україну. Союзники нашої країни, додав Зеленський, розуміють, що "для нас це наше життя".

Вас також можуть зацікавити новини: