Повне домінування кросоверів: названо нові автомобілі, які розмітають українці

Кількість перших реєстрацій нових легкових автомобілів у лютому становила 4193 одиниці − такий показник навряд чи можна назвати приводом для святкувань. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Імпорт нових автомобілів у лютому становив 4045 одиниць, що на 15,7% менше порівняно з попереднім місяцем і на 15,9% − у річному вимірі. Експерти визнають − ринок суттєво просів. Однією з причин цього стало запровадження ПДВ на електромобілі.

В самій Україні у лютому виготовили 148 нових легковиків − це на 24,4% більше, ніж місяцем раніше, і на 10,4% більше у річному вимірі.

Таким чином, поки імпорт скорочується, вітчизняне виробництво демонструє позитивну динаміку. Однак частка у 3,5% від загального обсягу ринку не дає підстав говорити про відчутний вплив на його структуру.

Серед нових легковиків, виготовлених в Україні і врахованих у загальному рейтингу, лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq − його зареєстрували 106 разів. Виробництво цієї моделі здійснюється на закарпатському заводі "‎Єврокар"‎.

Якы бренди і моделі обирають українці

Лютий виявився вдалим для Toyota, адже бренд закріпив за собою лідерство на ринку. Майже кожен п’ятий проданий в Україні автомобіль припав саме на цю марку (810 одиниць).

Особливо переконливо виглядають результати Toyota RAV4 (361 одиниця) і Land Cruiser Prado (220): перший утримує позицію беззаперечного бестселера, тоді як другий стабільно посідає третє місце в загальному рейтингу.

Renault та Skoda продовжують боротьбу за масового покупця. Стійкий попит на Duster дозволяє Renault буквально дихати в спину конкуренту, тоді як кросовери Kodiaq і Karoq залишаються ключовими драйверами продажів чеського бренду.

Показовою тенденцією лютого стало зниження інтересу до китайських електромобілів. BYD, який ще у січні входив до першої десятки, опустився на 14-ту позицію, залишившись поза межами ТОП-10.

Ключовою ж тенденцією лютого 2026 року стала домінація кросоверів.

Як можна бачити, у першій десятці найпопулярніших моделей дев’ять позицій із десяти посідають представники сегмента SUV. Єдиний седан, який утримався в топі (Toyota Camry), радше виглядає винятком із правил, аніж свідченням зміни ринкового тренду.

Раніше стало відомо, що у січні українці купили майже 3,5 тисячі імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найбільшу частку в сегменті імпортованих легкових автомобілів становили бензинові моделі, на які припало 49% ринку.

Найпопулярнішим серед імпортованих уживаних автомобілів віком до п’яти років став компактний кросовер Nissan Rogue

Також повідомлялося, що в січні українці придбали 3,1 тисячі уживаних легкових автомобілів із США, що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Лідерську п’ятірку очолили кросовери, а перше місце посів Ford Escape.

