Багатії платять до 350 тисяч доларів за евакуацію з Близького Сходу на приватних літаках

Надбагаті люди почали платити до 350 000 доларів, щоб покинути Близький Схід на приватних літаках. Про це пише Daily Mail.

Відзначається, що багаті еліти їдуть до Саудівської Аравії, щоб евакуюватися з Перської затоки, оскільки минулих вихідних іранські ракети і дрони обрушилися на Абу-Дабі, Дубай, Катар і Бахрейн.

Як пише видання, ключовим маршрутом для еліт, які хочуть знайти безпечний шлях з Близького Сходу, стає Ер-Ріяд. Причина полягає в тому, що аеропорт у столиці Саудівської Аравії є одним з небагатьох, які все ще працюють.

Джерела розповіли журналістам, що така подорож обходиться дорого. За їхніми словами, приватні охоронні компанії бронюють парк позашляховиків для перевезення людей у 10-годинну поїздку з Дубая до Ер-Ріяда, а потім орендують приватні літаки.

За даними Semafor, серед евакуйованих є керівники глобальних фінансових компаній і заможні люди, які відпочивали на Близькому Сході або перебували там у відрядженні.

Різке зростання попиту на екстрений виїзд з регіону призвело до того, що політ на приватному літаку з Ер-Ріяда до Європи тепер може обійтися до 350 000 доларів.

У виданні зазначили, що Саудівська Аравія є найбезпечнішою країною для виїзду з Близького Сходу в даний час, після того як маршрути з Оману були закриті у зв'язку з ударом Ірану по порту і нафтовому танкеру в цій країні. У Саудівській Аравії також були послаблені візові правила, що означає, що громадяни багатьох країн можуть отримати візу після прибуття, а не заздалегідь, що робить її привабливою для багатьох як маршрут евакуації.

Дубай перетворюється на "місто-привид"

Раніше CNN у своєму репортажі розповіло про те, що Дубай, який зазвичай вирує життям у пік сезону, став майже невпізнанним через наслідки іранських атак. У місті спорожніли автомагістралі, а авіасполучення відсутнє.

Журналісти повідомили, що замість звичних черг у торгових центрах і гучних вечірок на яхтах у Дубай Марині, місто занурилося в нетипову тишу. Школи терміново перейшли на дистанційне навчання, а сім'ї намагаються не залишати свої будинки.

Крім того, через різкий попит на продукти в супермаркетах спостерігаються черги, а сервіси доставки працюють з великими затримками.

