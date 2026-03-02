Багатії платять до 350 тисяч доларів за евакуацію з Близького Сходу на приватних літаках

Ключовим маршрутом для еліт, які хочуть знайти безпечний шлях з Близького Сходу, стає Ер-Ріяд.

Надбагаті люди почали платити до 350 000 доларів, щоб покинути Близький Схід на приватних літаках. Про це пише Daily Mail.

Відзначається, що багаті еліти їдуть до Саудівської Аравії, щоб евакуюватися з Перської затоки, оскільки минулих вихідних іранські ракети і дрони обрушилися на Абу-Дабі, Дубай, Катар і Бахрейн.

Як пише видання, ключовим маршрутом для еліт, які хочуть знайти безпечний шлях з Близького Сходу, стає Ер-Ріяд. Причина полягає в тому, що аеропорт у столиці Саудівської Аравії є одним з небагатьох, які все ще працюють.

Джерела розповіли журналістам, що така подорож обходиться дорого. За їхніми словами, приватні охоронні компанії бронюють парк позашляховиків для перевезення людей у 10-годинну поїздку з Дубая до Ер-Ріяда, а потім орендують приватні літаки.

За даними Semafor, серед евакуйованих є керівники глобальних фінансових компаній і заможні люди, які відпочивали на Близькому Сході або перебували там у відрядженні.

Різке зростання попиту на екстрений виїзд з регіону призвело до того, що політ на приватному літаку з Ер-Ріяда до Європи тепер може обійтися до 350 000 доларів.

У виданні зазначили, що Саудівська Аравія є найбезпечнішою країною для виїзду з Близького Сходу в даний час, після того як маршрути з Оману були закриті у зв'язку з ударом Ірану по порту і нафтовому танкеру в цій країні. У Саудівській Аравії також були послаблені візові правила, що означає, що громадяни багатьох країн можуть отримати візу після прибуття, а не заздалегідь, що робить її привабливою для багатьох як маршрут евакуації.

Дубай перетворюється на "місто-привид"

Раніше CNN у своєму репортажі розповіло про те, що Дубай, який зазвичай вирує життям у пік сезону, став майже невпізнанним через наслідки іранських атак. У місті спорожніли автомагістралі, а авіасполучення відсутнє.

Журналісти повідомили, що замість звичних черг у торгових центрах і гучних вечірок на яхтах у Дубай Марині, місто занурилося в нетипову тишу. Школи терміново перейшли на дистанційне навчання, а сім'ї намагаються не залишати свої будинки.

Крім того, через різкий попит на продукти в супермаркетах спостерігаються черги, а сервіси доставки працюють з великими затримками.

