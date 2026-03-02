Нафтовий ринок вже відреагував на початок бойових дій підвищенням цін.

З моменту вступу на посаду президент США Дональд Трамп намагався зберегти спокій на світовому нафтовому ринку, але війна в Ірані може звести нанівець ці зусилля. Як пише Politico, політичні ризики військових ударів по Ірану підігріли ціни на нафту, які у неділю підскочили більш ніж на 10 відсотків.

Ринкові аналітики та геополітичні консультанти попереджають, що ціни можуть залишатися високими, поки у Перській затоці триватимуть воєнні дії. Видання пише, що це "швидко позначиться на цінах на бензин на заправках".

"Зростання цін на нафту відбувається на тлі політичної реальності, коли республіканці вважають, що демократи є партією, яка найбільше прагне зниження цін на енергоносії ", - йдеться у статті.

Автори зазначили, що у ситуаційній кімнаті, з якої Трамп спостерігав за початком військових дій в Ірані, був присутній міністр енергетики США Кріс Райт, колишній керівник нафтової компанії. Однак, як пишуть журналісти, адміністрація Трампа "відкидає ризики різкого зростання цін на нафту".

"Швидке припинення воєнних дій виправдало б цю впевненість", - додали автори. У статті процитували старшого аналітика Eurasia Group Грегорі Брю, який зазначив, що ціни на газ вже зросли за останні тижні, оскільки зростала ймовірність конфлікту з Іраном. Він сказав, що очікує лише "короткочасного" зростання, якщо конфлікт завершиться протягом кількох тижнів.

Але ризик подальшого розпалювання нафтових ринків є "цілком реальним". Серед причин перешкоджання судноплавству в Ормузькій протоці, а також ризик нападу іранських сил на нафтові родовища.

Водночас ринок нафти – це те питання, яке завжди ретельно планують в адміністрації президента США. До того жле американські літаки "досі не атакували нафтові платформи чи трубопроводи Ірану", а удари по військово-морському флоту Ірану повинні перешкодити йому розміщувати міни в Ормузькій протоці, заявив один з колишніх радників Білого дому Річард Голдберг. Він також сказав, що адміністрація може використовувати санкційні ліцензії, щоб "по суті безкоштовно захопити іранські плавучі сховища".

За словами колишнього чиновника з національної безпеки та енергетики Лендона Деренца, у короткостроковій перспективі світові запаси сирої нафти, включаючи потенційно Стратегічний нафтовий резерв США, зможуть компенсувати будь-які значні збої. До того ж американські нафтові компанії можуть збільшити видобуток протягом шести-дев'яти місяців, особливо якщо їх стимулюватимуть високі ціни.

Автори додали, що Трамп має резерв для корегування зростання цін на нафту. У першу чергу завдяки тому, що США, завдяки буму внутрішнього видобутку нафти з середини 2000-х років, стали основним експортером нафти. Колишній чиновник Державного департаменту Девід Голдвін припустив, що адміністрація Трампа, вірогідно, врахувала, наскільки зараз перенасичений ринок, і що "певний рівень заміщення покращить ціни".

Вплив війни в Ірані на ринок нафти

Нагадаємо, що галузеві експерти не виключають паніку серед нафтових трейдерів через очікування затяжної війни з Іраном. Серед факторів ризику - вірогідність хаосу в країнах Перської затоки, включаючи удари по нафтових родовищах. Також невизначеності додає можливість блокування Іраном Ормузької протоки, якою проходить п'ята частина світового експорту нафти.

Уже 2 березня ціни на нафту зросли найбільше за останні чотири роки. Зокрема, вартість нафти марки Brent зросла майже на 10%, до 79,97 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила майже 9%, до 73 доларів за барель.

