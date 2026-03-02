Війна з Іраном: на німецьких автозаправках утворилися довгі черги

По всій країні фіксується підвищений попит на паливо.

У Німеччині на автозаправках утворилися довгі черги - водії поспішають заправитися на тлі побоювань подальшого зростання цін на паливо через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном, повідомляє BILD.

Відзначається, що автовласники прагнуть заповнити баки заздалегідь, побоюючись різкого подорожчання бензину та дизеля.

"На тлі конфлікту США та Ізраїлю з Іраном автолюбителі в Німеччині побоюються різкого зростання цін на бензин і дизельне пальне і активно заповнюють свої баки", - пише видання.

Сьогодні, 2 березня, представник Асоціації автозаправних станцій Герберт Рабль повідомив, що по всій країні фіксується підвищений попит. За його словами, на заправках вишиковуються черги, оскільки люди стурбовані можливим стрибком цін.

"По всій Німеччині на заправках спостерігаються довгі черги. Всі стурбовані", - підкреслив Рабль.

Вартість палива вже пішла вгору. Великі нафтові концерни попередили про додаткове підвищення приблизно на два-три відсотки. Якщо в п'ятницю літр Super E10 коштував 1,780 євро, то в понеділок його ціна зросла до 1,830 євро.

У ADAC також прогнозують подальше подорожчання. Представниця клубу заявила, що найближчим часом зростання цін може продовжитися.

Проблеми щодо постачання нафти через війну з Іраном

Нагадаємо, за даними Bloomberg, війна в Ірані може врятувати Кремль, оскільки індійські державні нафтопереробні компанії та представники уряду у вихідні провели зустріч, на якій обговорювали ситуацію в регіоні, яка майже повністю зупинила постачання через Ормузьку протоку.

Зазначалося, що третій у світі за величиною імпортер нафти розглядає варіанти, які включають, зокрема, чергове звернення до РФ. В даний час російські танкери знаходяться поблизу індійських територіальних вод. Як зазначають ЗМІ, станом на кінець минулого тижня в азійських водах перебувало близько 9,5 мільйонів барелів російської нафти.

