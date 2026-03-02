Україна готова нищити дрони на Близькому Сході, Зеленський назвав умову

Країни Близького Сходу мають тісні економічні відносини з Росією.

Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у боротьбі з іранськими дронами, якщо лідери арабських держав зможуть домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про перемирʼя.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН. Він зауважив, що лідери країн Близького Сходу поки що з таким запитом до України не зверталися.

"Вони знають наш досвід, наші можливості. Дуже важливо, що всі бачать, що навіть за такої кількості ППО, яка є на Близькому Сході, "Шахеди" долітають. Долітають, тому що велика кількість: там і ракети, і дрони. Це ті самі "Шахеди", які долітають до нас. Ми збиваємо великий відсоток", – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що партнери розуміють, наскільки високий рівень експертизи мають українські військові. І якщо буде відповідний запит – Україна буде на нього реагувати.

Водночас він зауважив, що Близький Схід так само може допомогти Україні:

"Близький Схід має тісні економічні відносини з Російською Федерацією. І мають вплив. Якщо вони дадуть сигнал Росії щодо припинення вогню на який час – місяць, два місяці, ми можемо тоді відправити наших фахівців захистити цивільне населення".

Так само Україна готова працювати з партнерами у сфері підготовки їхніх військових.

При цьому Зеленський підтвердив, що Україна має інтерес до обміну зброєю.

"У нас є свої можливості, які ми виробляємо, і є дефіцит. І у країн Близького Сходу є, в принципі, цей дефіцит. Тому ми будемо готові до контакту. Дипломати команду від мене отримали, вони спілкуються", – додав президент.

Бойові дії на Близькому Сході: останні новини

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що американські війська "вщент розбивають Іран". Проте, за його словами, попереду ще "велика хвиля" атак. Він також зауважив, що громадянам Ірану зараз найбезпечніше залишатися вдома, адже "на вулиці небезпечно".

Водночас американський лідер не виключає відправки наземних військ США до Ірану. Він стверджує, що зараз операція "значно випереджає графік".

