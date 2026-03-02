В КМДА попередили про обмеження руху низкою мостів: де починають ремонти

Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно.

У Києві 3 та 4 березня частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У столиці ремонтуватимуть аварійні ділянки дорожнього покриття.

В пресслужбі КМДА повідомили, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

Так, 3 березня фахівці КП "Київавтошляхміст" проводитимуть ремонтні роботи на Південному мосту, шляхопроводі через залізничні колії на Харківському шосе, шляхопроводі на перетині вул. Братиславської та Шолом-Алейхема, шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з просп. Броварським і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська", а також на шляхопроводі на перетині просп. Броварського із залізничною станцією Дарниця – Почайна.

А 4 березня ремонтні роботи проводитимуть на мосту імені Є.О. Патона, шляхопроводі Микільському через залізничні колії, шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. "Берестейська".

У КМДА перепросили за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

У столиці 26 та 27 лютого також частково обмежували рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні мали ремонтувати аварійні ділянки дорожнього покриття.

25 лютого стало відомо, що чергове планове обстеження мосту імені Патона зафіксувало нові загрозливі факти в мостовій споруді. Науковці тоді повідомляли про появу значних дефектів і пошкоджень, які істотно впливають на надійність і довговічність як мосту загалом, так і окремих його конструкцій.

