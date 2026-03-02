Анонімні Telegram-канали: у Раді пояснили, як треба змінити закони для боротьби з ними

Водночас є проблема з комунікацією адміністрації "Телеграму" з Україною.

Потрібно змінити законодавство та зобов'язати анонімні Telegram-канали чітко вказувати своїх власників. Про це в ефірі "Київ24" сказав Ярослав Юрчишин, народний депутат від "Голосу", голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

Відповідаючи на запитання щодо роботи Telegram в Україні, він зауважив, що найлегший шлях - це реєстрація власників каналів чи пабліків, які фактично здійснюють інформаційну роботу.

"Зараз у нас це добровільна реєстрація в Національній раді з питань радіомовлення та телебачення. Є приклади, коли "Телеграм"-канали реєструються, є офіційний власник. Відповідно, це позиціонується як онлайн-медіа", - зазначив парламентар.

Анонімні канали

Водночас, підкреслив Юрчишин, якщо Telegram-канали анонімні, то потрібно змінити законодавство та зобов'язати їх за умови певної кількості користувачів чи певної аудиторії чітко вказувати власників каналу. А якщо це не зроблено, то звертатися до адміністрації "Телеграму" з метою блокувати такі канали.

"Тут з'являється величезна проблема, бо адміністрація "Телеграму" з Україною фактично не спілкується", - сказав депутат і додав, що важливо не пускати це на самоплив, тому що величезна кількість дезінформації прямо пов'язана з високим рівнем анонімності.

Питання роботи Telegram в Україні

Як повідомляв УНІАН, після теракту у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук зазначила, що російські окупанти системно використовують Telegram у своїх цілях, для вербування терористів, координації їхньої діяльності та вчинення терактів.

Пізніше керівник ОП Кирило Буданов наголосив, що Telegram-канали в Україні повинні бути зареєстровані, а їхні власники - нести відповідальність за контент, який публікують.

