Росія вдарила по пасажирському потягу під час його руху: є загиблий і поранені

Удар стався по приміському поїзду "Укрзалізниці" в Дніпропетровській області.

Сьогодні, 2 березня, Російська Федерація вдарила дроном по цивільному пасажирському потягу "Укрзалізниці" рід час руху. Одна людина загинула, а ще кілька отримали поранення, повідомив віце-прем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

"У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі. На жаль, одна людина загинула", - зазначив Кулеба.

За попередніми даними "Укрзалізниці", постраждалий пасажир помер по дорозі у лікарню, одна людина отримала тяжкі травми, а ще до п’яти пасажирів мають порізи різного ступеня. Інших пасажирів оглядають медики.

В УЗ додали, що локомотивна бригада екстрено зупинила поїзд і усунула задимлення. Пасажирів було евакуйовано та надано домедичну допомогу.

Постраждалих за допомогою ДСНС доправляють до медичних закладів для надання подальшої допомоги. Наразі організовується транспортування всіх пасажирів.

Удари Росії по залізниці - головні новини

У ніч на 26 лютого Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Зокрема, у трьох областях була атакована залізнична інфраструктура.

22 лютого росіяни також вдарили по залізничній інфраструктурі в низці регіонів України. Тоді було пошкоджено два локомотиви. Ворог спрямував удари по залізниці у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

