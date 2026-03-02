Дістанеться до аеропортів: Airbnb готується запустити кілька нових послуг

Нові пропозиції компанії стосуватимуться трансферів з аеропортів, бутик-готелів та доставки продуктів.

Популярний сервіс з подобової оренди житла для туристів Airbnb продовжує розширювати перелік своїх послуг. Після організації найму приватних кухарів і масажистів, компанія також планує протестувати нову послугу з зустрічі пасажирів в аеропорту після прибуття.

Використовуючи приватні автомобільні трансфери, компанія буде організовувати зустрічі в аеропортах в окремих регіонах світу: Латинська Америка, Європа, Близький Схід, Африка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон, повідомляє Daily Mail.

Наразі багато приватних господарів пропонують послуги трансферу з аеропорту до місць проживання туристів, але тепер Airbnb хоче вивести цю послугу на новий рівень.

"Ми регулярно тестуємо нові оновлення продуктів, категорії та ініціативи, щоб забезпечити найкращу якість обслуговування для нашої спільноти. В рамках цього ми запускаємо пілотний проект з організації трансферу на приватному автомобілі в окремих містах", – зазначив представник компанії.

При цьому раніше минулого тижня генеральний директор Airbnb Брайан Ческі анонсував й інші нові продукти.

"Ми також починаємо тестувати нові послуги, такі як доставка продуктів і трансфер з аеропорту, щоб зробити кожну поїздку кращою з самого початку. І щоб охопити ще більше поїздок, ми додаємо на платформу бутик-готелі та незалежні готелі, щоб незалежно від того, який тип проживання хоче гість, він завжди міг знайти його на Airbnb", – заявив він.

Подробиці запуску та обрані міста поки не оголошені.

Раніше цього місяця Airbnb також запустила функцію "Забронюйте зараз, оплатіть пізніше" по всьому світу.

Інші новини Airbnb

Як раніше повідомляв УНІАН, сервіс Airbnb переживає не найкращі часи в популярних туристичних країнах. Наприклад, в Іспанії, Італії або Португалії місцеві жителі звинувачують його в усіх смертних гріхах, адже, на їхню думку, популярність подобової оренди для туристів позбавляє їх можливості зняти житло в зручних районах за доступною ціною.

Як підсумок, місцева влада вдається до різних обмежувальних заходів. Наприклад, в Іспанії минулого року сервіс оштрафували на 64 мільйони євро і зобов'язали видалити понад сотню тисяч оголошень.

Тим часом, в Італії почали забороняти скриньки для самозаселення в житло з Airbnb.

