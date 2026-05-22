Іран і США домовилися про мир, офіційно це оголосять у найближчі години, - Al Arabiya

Фактично йдеться про довготривалу угоду про припинення вогню, яка не стосується питань ядерної зброї в Ірані.

США та Іран за посередництва Пакистану уклали угоду про закінчення війни. Офіційні заяви про це будуть зроблені у найближчі години. Про це повідомляє саудівське видання Al Arabiya із посиланням на поінформовані джерела.

Видання також наводить ключові пункти досягнутої угоди:

негайне, всеохопне та безумовне припинення вогню на всіх фронтах на землі, на морі та в повітрі;

взаємне зобов'язання не атакувати військову, цивільну чи економічну інфраструктуру;

зупинка інформаційної війни;

зобов'язання поважати суверенітет, територіальну цілісність та невтручання у внутрішні справи;

гарантія свободи судноплавства в Перській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці;

початок переговорів щодо невирішених протягом наступних семи днів;

поступове скасування санкцій США в обмін на зобов'язання Ірану дотримуватися умов угоди.

Угода має набути чинності негайно після її офіційного оголошення обома сторонами.

Відео дня

Війна на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, конфлікт навколо Ірану розвивається за сценарієм, схожим на війну у В’єтнамі і, ймовірно, завершиться так само – нестабільним компромісом без остаточного вирішення ключових проблем. Найімовірнішим сценарієм стане угода про припинення бойових дій та відновлення судноплавства, але питання іранської ядерної програми та майбутнього режиму залишаться невирішеними.

Тим часом аналітики Goldman Sachs констатують, що у травні світові запаси нафти та нафтопродуктів скорочувалися рекордними темпами через війну на Близькому Сході та різке обмеження постачань через Ормузьку протоку.

Вас також можуть зацікавити новини: