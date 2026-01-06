Масштабні протести в Ірані: відомо про десятки загиблих, серед них - діти

Серед жертв також є двоє представників іранських сил безпеки.

В Ірані під час економічних протестів загинули щонайменше 35 людей, затримано понад 1 200 осіб. Про це повідомляє The Washington Times з посиланням на інформацію правозахисників.

"Кількість загиблих унаслідок насильства навколо протестів в Ірані зросла щонайменше до 35 осіб. За даними базованого у США агентства Human Rights Activists News Agency, понад 1 200 людей було затримано під час протестів, які тривають уже більше тижня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед загиблих - 29 учасників протестів, четверо дітей та двоє представників іранських сил безпеки.

The Washington Times пише, що правозахисна організація спирається на мережу активістів усередині Ірану та в минулому, під час інших заворушень у країні, неодноразово надавала достовірні дані. Водночас напівофіційне інформагентство Fars, яке вважають близьким до іранського Корпусу вартових Ісламської революції, пізно ввечері в понеділок повідомило, що під час демонстрацій постраждали близько 250 поліцейських і 45 бійців добровольчого формування "Басідж".

Тим часом Clash Report повідомляє, що влада Ірану пропонує своїм громадянам щомісячні виплати у розмірі близько 7 доларів США, щоб заспокоїти протести через економічну кризу.

Програма починається з авансового платежу за 4 місяці і має на меті компенсувати скорочення субсидій та високу інфляцію.

Що відбувається в Ірані

Нагадаємо, в Ірані проходять найбільші за останні три роки протести, які викликані, у тому числі невдоволенням місцевих жителів стрімким зростанням інфляції та рекордним падінням курсу валюти. Повідомлялося, що у місті Лордеган по протестувальниках було відкрито вогонь, загинули люди.

За даними ЗМІ, масові заворушення стрімко поширюються по всьому Ірану. Зокрема, до них приєдналися студенти університетів Тегерана, 31 грудня демонстранти намагалися увірватися в будівлю уряду.

