Верховний лідер Ірану розробив секретний план втечі до Москви, - The Times

Хаменеї планує втекти з Тегерана з найближчим оточенням, що складається з 20 помічників і членів сім'ї, включно з його сином і ймовірним спадкоємцем Моджтабу.

У верховного лідера Ірану Алі Хаменеї є запасний план втечі з країни в разі, якщо його сили безпеки не зможуть придушити протести, що спалахнули, або дезертирують.

Згідно з розвідувальним звітом, наданим The Times, 86-річний Хаменеї планує втекти з Тегерана з найближчим оточенням, яке складається з 20 помічників і членів сім'ї. План ґрунтується на втечі сирійського лідера Башара Асада, який втік із Дамаска літаком до Москви, перш ніж опозиційні сили захопили столицю в грудні 2024 року.

""План Б" призначений для Хаменеї та його найближчого оточення і сім'ї, включно з його сином і передбачуваним спадкоємцем Моджтабу", - повідомило джерело в розвідці газеті The Times, додавши, що це охоплює "збір активів, нерухомості за кордоном і готівки для забезпечення безпечного переїзду".

Відомо, що Хаменеї володіє великою мережею активів. За оцінками розслідування Reuters 2013 року, загальна сума активів, включно з нерухомістю та компаніями, становить 95 мільярдів доларів.

Джерела зазначають, що план втечі буде активовано, якщо Хаменеї вважатиме, що його сили безпеки не виконують накази. І хоча Хаменеї захищає своїх лоялістів, контролює ключові призначення та їхню безпеку, однак також наголошується, що він "ослаб як розумово, так і фізично" після минулорічної війни з Ізраїлем. Його майже не бачили на публіці, і, що особливо примітно, про нього нічого не було чути протягом останніх кількох днів протестів.

В оцінці розвідки його називають "параноїком": "з одного боку, він дуже ідеологічно мотивований, але з іншого - прагматичний у своїх поглядах: він бачить тактичний компроміс заради довгострокової мети. Він мислить на перспективу".

У країні зараз проходять найбільші за останні три роки протести. Під час сутичок між протестувальниками та правоохоронцями вже загинули люди. Зазначається, що протести викликані, зокрема, невдоволенням місцевих жителів стрімким зростанням інфляції та рекордним падінням курсу валюти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати готові прийти на допомогу протестувальникам в Ірані, якщо Тегеран придушуватиме протести силою.

