За словами представника РФ, країна готова допомогти як Вашингтону, так і Тегерану.

У Росії заявили, що готові вивезти з Ірану високозбагачений уран та перетворити його на паливо для цивільних реакторів, аби допомогти зменшити розбіжності між США та країною щодо ядерної програми Ісламської Республіки. Про це пише Reuters.

Таку пропозицію озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, зусилля для досягнення рішення варто подвоїти, а Москва готова надати практичну допомогу.

"Ми готові надати допомогу як Вашингтону, так і Тегерану, не тільки політично, не тільки у вигляді ідей, які можуть бути корисними в процесі переговорів, але й практично: наприклад, шляхом експорту надлишкового ядерного матеріалу, виробленого Іраном, і його подальшої адаптації до виробництва палива для реакторів", - зауважив дипломат.

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Своєю чергою він не відповів, чи повернуть потім ядерне паливо до Ірану для використання його у цивільній ядерній енергетичній програмі країни, яку Москва допомагала розвивати.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив готовність РФ прийняти уран.

"Тут дуже важливо зазначити, що в разі необхідності, якщо сторони вважатимуть це за потрібне, Росія буде готова надати такі послуги", - сказав він.

Ядерна загроза з боку Ірану - останні новини

Нагадаємо, у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії йдеться про те, що Іран накопичив багато урану, збагаченого майже до збройового рівня. Тому в агентстві закликали Тегеран змінити свій курс і виконати вимоги багаторічного розслідування.

Як виявилось, станом на 17 травня загалом Іран накопичив 408,6 кілограма урану, який збагачений до 60%. З лютого в країні накопичили близько 133,8 кілограма урану. У МАГАТЕ підкреслили, що збагачений на 60% уран є близьким технічним кроком до рівня збройового утворення, який становить 90%.

Водночас головний політичний, військовий і ядерний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив про готовність країни підписати ядерну угоду зі США. За його словами, це може відбутися, якщо США знімуть з країни економічні санкції.

Однак Шамхані розчарований тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа постійно погрожує Ірану. За його словами, ці погрози є "суцільним колючим дротом".

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