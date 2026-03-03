США можуть забрати системи ППО в одного з союзників через війну з Іраном, - ЗМІ

Якщо авіаудари США по Ірану триватимуть довше 4-5 тижнів, США перекинуть системи ППО і війська на Близький Схід.

США розглядають можливість передислокації систем ППО Patriot і THAAD – і, можливо, інших засобів – з Південної Кореї на Близький Схід, якщо війна з Іраном затягнеться. Про це пише південнокорейське видання The Chosun Daily.

Як зазначає видання, експерти побоюються, що якщо авіаудари США по Ірану триватимуть довше 4-5 тижнів, американські військові сили і війська, дислоковані в Південній Кореї, можуть бути перекинуті на Близький Схід

Серед цих засобів можуть бути системи Patriot і THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а також засоби спостереження і розвідки, наприклад, безпілотні літальні апарати MQ-9 "Reaper".

Видання нагадує, що в червні минулого року, перед нанесенням ударів по іранських ядерних об'єктах, США вже перекидали три з восьми батарей Patriot на Близький Схід для підготовки до потенційних відповідних атак з боку Ірану, проте в жовтні вони повернулися до Південної Кореї.

"Якщо авіаудари затягнуться, США, ймовірно, задіють бойову міць і ресурси американських збройних сил у Кореї", - зазначив генеральний секретар Корейського форуму оборонних досліджень Шин Чон У.

Південнокорейські експерти відзначають, що оскільки Південна Корея також стикається з загрозою балістичних ракет з боку Північної Кореї, розгортання засобів ППО американських збройних сил в Кореї на Близькому Сході може створити значні проблеми для країни.

Операція США в Ірані - інші новини

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що військова операція США в Ірані не закінчиться швидко. За його словами, досягнення цілей США "займе деякий час, а в деяких випадках буде складною і важкою роботою".

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою заявив, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду. Він підкреслив, що наступна фаза "буде ще більш жорстокою".

