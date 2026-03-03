В Чехії спрогнозували, коли Росія може наважитися на війну в Європі

Дані розвідувальних служб союзників Чехії свідчать про те, що Кремль здатний розпочати наступну війну в Європі протягом наступних 3-6 років.

Російський президент Володимир Путін може розпочати війну на європейському континенті в найближчі 3-6 років, заявив глава Генштабу чеської армії Карел Ржехка, повідомляє Aktualne.

Ржехка зазначив, що поточна ситуація з безпекою є непростою й він не прогнозує, що вона покращиться найближчим часом.

"Ситуація з безпекою непроста і не покращиться в найближчому майбутньому. Агресивна політика Росії в найближчому майбутньому буде прямою та найконкретнішою загрозою для громадян Чеської Республіки та безпеки всього європейського континенту", - вважає чеський генерал.

Глава Генштабу армії Чехії посилається на дані розвідувальних служб союзників, які свідчать про те, що Кремль здатний розпочати наступну війну в Європі протягом наступних 3-6 років.

На думку Ржехки, очільник Кремля не хоче миру з Україною, тому світ має бути готовим до тривалішого конфлікту. Чеський генерал не виключає, що "він, ймовірно, не закінчиться навіть за умови досягнення тимчасового припинення вогню".

Очільник чеської армії впевнений, що бажання Путіна не закінчуються лиш на одній Україні.

"Збройний конфлікт у Європі не є неможливим, і ймовірність його виникнення обернено пропорційна нашій рішучості захищатися та інвестувати в оборону та в єдність з нашими союзниками", - додав він.

Не Ржехка не виключає, що метою Путіна перед новим наступом є спроба роз'єднати країни Європи.

"Коли йдеться про наше власне майбутнє, і це також стосується України, Росія намагатиметься роз'єднати, розділити та паралізувати нас на соціальному та політичному рівні, перш ніж вдатися до військових інструментів. Це їхня перевірена доктрина, і наше суспільство має почати до цього готуватися", - сказав генерал.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна шукатиме план "Б" на випадок, якщо Росія вийде з переговорного процесу через відмову України віддати решту територій Донбасу. Зеленський вважає, що наразі є ризик, що кожен із трьох сторін може вийти з перемовин, але цього поки не сталося. Що стосується України, Зеленський зазначив, що якщо від переговорів відмовиться країна-агресор, Київ буде шукати інші формати, як змусити Кремль закінчити війну. При цьому, на питання журналістів, чи може з часом змінитися думка щодо територіальних поступок, впрезидент України заявив, що ні.

Також ми писали, що очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що попри те, що тривають мирні переговори, до припинення війни ще далеко. При цьому, Сікорський зазначив, що Україна не тільки стоїть вже 4 роки, а й повертає частини своєї території. Польський міністр поділився, що завжди вважав, що такі колоніальні війни, на жаль, тривають не один рік, бо для їх завершення потрібно, щоб сталися зміни в мисленні агресора. Тобто, сторона, яка розпочала агресію, має усвідомити, що припустилася помилки. Сікорський припустив, що в Росії вже це розуміють, але їм це треба дійти висновку, що вони не зможуть досягти своїх воєнних цілей прийнятною ціною.

