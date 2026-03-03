Трамп може відсунути Україну через іранську авантюру: Politico розкрило наслідки

Європа побоюється, що відволікання уваги США спровокує втрату інтересу до того, щоб підштовхнути Путіна до миру. До того ж США вичерпують запаси ракет, яких Україна відчайдушно потребує.

Європа незабаром може виявити щось гірше - вона перестане бути об'єктом уваги президента США Дональда Трампа.

Як пише видання Politico, оскільки операція Трампа проти Ірану є пріоритетним завданням для планувальників Пентагону і Білого дому, європейські чиновники побоюються, що він втратить інтерес до припинення війни Росії проти України.

Що буде, якщо США втягнуться у війну

"Наслідки, якщо США опиняться втягнутими в затяжний конфлікт на Близькому Сході, можуть бути навіть більш серйозними, ніж політичні: Україна може втратити американську зброю, необхідну для відбиття щоденних російських ракетних ударів, тому що американські війська використовують її у великих кількостях проти Ірану", - зазначило видання.

Трамп анонсував, що війна проти Ірану триватиме 4 тижні, але зазначив, що готовий до того, що вона затягнеться. Деякі аналітики попередили, що вона може перерости в більш масштабний конфлікт, з якого США буде важко вийти.

Ед Арнольд з аналітичного центру з питань оборони Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні поставив питання про те, як тепер змусити Трампа проводити політику або відновлювати зусилля зі стримування Росії в Україні, якщо він щойно відкрив ще один фронт у потенційній війні?

Що буде з Україною

Видання зазначило, що ще до початку повітряних ударів США по Ірану офіційні особи у Вашингтоні висловлювали побоювання, що такий конфлікт може виснажити американські запаси зброї і зробити США більш вразливими.

Цей аргумент, як припустило видання, буде звучати все голосніше і може підштовхнути Білий дім до того, щоб він віддав пріоритет поповненню власних запасів на шкоду наданню ракет для продажу Україні, попередив високопоставлений представник європейського уряду на умовах анонімності:

"Значна частина вогневої потужності, включаючи перехоплювачі та інші ракети, була витрачена. США потрібно поповнити запаси, а це означає, що Європі або Україні буде менше чого купувати"

Відсутність готових поставок

Уряди європейських країн також не мають готових запасів засобів ППО і віддають пріоритет розвитку своїх можливостей, щоб стати більш самодостатніми, а також внести більший внесок у розвиток України. Але ці зусилля займуть роки, вважають журналісти.

Зеленський сказав, що "занадто рано" говорити про те, чи вплине конфлікт на Близькому Сході на поставки зброї в Україну.

Переговори тривають

На перший погляд, Трамп як і раніше прихильний пошуку рішення російсько-української війни. Його посланці Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер продовжують переговори з Україною і Росією.

Але сам Трамп вже попереджав, що одного разу у нього може закінчитися терпіння, і він "відступить" від спроб допомогти в досягненні миру. Російський диктатор Володимир Путін, схоже, чекає цього і не поспішає укладати мирову угоду.

Довгострокова стратегія, за підтримки союзників, включаючи Китай, Північну Корею та Іран, в деякому сенсі допомогла Путіну. У той час як Трамп, повернувшись до Білого дому, припинив фінансування України і тимчасово призупинив обмін розвідданими.

"Буде складно підтримувати необхідний рівень. Ще до війни з Іраном американці виявляли менший інтерес і втрачали терпіння до України", - прокоментував ситуацію європейський дипломат.

Дипломат сказав, що Трамп може втратити фокус на мирних переговорах, але додав: "А до чого вони взагалі вели?"

Перші наслідки для України

Перші відчутні наслідки іранської кризи для України вже відчуваються - на заявці країни на вступ до Євросоюзу. Цього тижня на Кіпрі Євросоюз мав представити Україні детальну інформацію про кроки, які їй потрібно зробити на шляху до членства.

Але після того, як іранський безпілотник завдав удару по британській авіабазі на Кіпрі, зустріч була відкладена.

"Ця затримка стала ще одним розчаруванням для Києва, оскільки наприкінці 2025 року ЄС не зміг досягти угоди про використання заморожених російських активів для фінансування України, а потім не зміг завершити оформлення такого необхідного кредиту на суму 90 млрд євро, який був обіцяний замість цього. Без термінового нового фінансування Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в наступному місяці", - констатувало видання.

ЄС планує перенести зустріч і якомога швидше передати Україні решту документів для переговорів про вступ, повідомив європейський дипломат, знайомий з планами:

"Важливо не втрачати темп. Ми не хочемо, щоб ситуація на Близькому Сході вплинула на це".

Ситуація з Іраном

США за підтримки Ізраїлю 28 лютого завдали ударів по Ірану, в результаті яких було ліквідовано практично все вище керівництво країни, в тому числі аятолла Хаменеї.

Після цього Трамп розповів, що операція США в Ірані займе приблизно 4 тижні. А в свіжій заяві держсекретар США Марко Рубіо сказав, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду. Він підкреслив, що наступна фаза "буде ще більш жорстокою".

