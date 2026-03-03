Ядерний потенціал незабаром став би невразливим: Нетаньяху про удари по Ірану

Удари США та Ізраїлю по Ірану були необхідні, оскільки без них нарощування іранського ядерного потенціалу за кілька місяців стало б "неуразливим".
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю телекомпанії Fox News. Він розповів, що після ударів по ядерних об'єктах Ірану в червні 2025 року, іранські військові та фахівці почали будівництво нових об'єктів, включаючи "підземні бункери", де могли розроблятися балістичні ракети і атомні бомби.
"Якби зараз не були вжиті заходи, то в майбутньому їх вже неможливо було б вжити", - наголосив Нетаньяху
На питання про те, "чи втягнув Ізраїль президента США Дональда Трампа" в конфлікт, той розсміявся:
"Це смішно. Трамп - найсильніший лідер у світі. Він робить те, що вважає правильним для Америки".
Ситуація в Ірані
США та Ізраїль почали наносити удари по Ірану 28 лютого, знищивши практично все політичне і військове керівництво країни.
Трамп анонсував, що операція проти Ірану триватиме приблизно 4 тижні. Сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найпотужніші удари США по Ірану ще попереду.
При цьому віце-президент США Джей Ді Венс запевнив, що США не збираються вплутуватися у війну, яка затягнеться на роки. Він назвав єдину мету операції в Ірані - домогтися того, щоб Тегеран "ніколи не зміг володіти ядерною зброєю".