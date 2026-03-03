Ядерний потенціал незабаром став би невразливим: Нетаньяху про удари по Ірану

Іран з літа 2025 року розпочав будівництво нових об'єктів, включаючи "підземні бункери", де могли розроблятися балістичні ракети та атомні бомби.

Удари США та Ізраїлю по Ірану були необхідні, оскільки без них нарощування іранського ядерного потенціалу за кілька місяців стало б "неуразливим".

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю телекомпанії Fox News. Він розповів, що після ударів по ядерних об'єктах Ірану в червні 2025 року, іранські військові та фахівці почали будівництво нових об'єктів, включаючи "підземні бункери", де могли розроблятися балістичні ракети і атомні бомби.

"Якби зараз не були вжиті заходи, то в майбутньому їх вже неможливо було б вжити", - наголосив Нетаньяху

На питання про те, "чи втягнув Ізраїль президента США Дональда Трампа" в конфлікт, той розсміявся:

"Це смішно. Трамп - найсильніший лідер у світі. Він робить те, що вважає правильним для Америки".

Ситуація в Ірані

США та Ізраїль почали наносити удари по Ірану 28 лютого, знищивши практично все політичне і військове керівництво країни.

Трамп анонсував, що операція проти Ірану триватиме приблизно 4 тижні. Сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найпотужніші удари США по Ірану ще попереду.

При цьому віце-президент США Джей Ді Венс запевнив, що США не збираються вплутуватися у війну, яка затягнеться на роки. Він назвав єдину мету операції в Ірані - домогтися того, щоб Тегеран "ніколи не зміг володіти ядерною зброєю".

