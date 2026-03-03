Хаос у світі - це прямий наслідок нападу Росії на Україну, - Мелоні

Для того, щоб цей хаос зник, як вважає Мелоні, потрібно завершити війну в Україні.

Вибухова ситуація на Близькому Сході та безпілотники над Кіпром - це не окремі конфлікти, а прямий наслідок руйнації міжнародного права.

Про це сказала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в інтерв'ю телеканалу TG5. Вона зазначила, що все почалося саме з України, коли Росія, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, цинічно порушила кордони сусідньої держави.

Таким чином Кремль дав сигнал усьому світу, що правила більше не працюють.

Мелоні визнала, що війна вже прийшла в Європу, і вважати ці події "далекими" - небезпечна ілюзія.

Вона зауважила, що поки режим в Ірані нарощує ядерний потенціал, а союзники діють розрізнено, фундамент глобальної безпеки продовжує хитатися:

"Для Італії та Європи очевидно, що без відновлення правопорядку, який був зруйнований в Україні, хаос лише масштабуватиметься".

Ситуація в Ірані

28 лютого США почали завдавати ударів по Ірану з метою знищення його ядерного потенціалу. Внаслідок цих ударів було ліквідоване все політичне та військове керівництво країни. Як пояснив віцепрезидент США Джей Ді Венс, президент США Дональд Трамп хоче переконатися, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю, "а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму".

Вчора повідомлялося, що на Кіпрі була атакована авіабаза військово-повітряних сил Великої Британії. Її атакували іранські безпілотники, внаслідок чого там пролунали вибухи. Це сталося через деякий час після того, як британський прем'єр-міністр Кір Стармер дозволив США наносити "оборонні" удари по іранських ракетних об'єктах з цієї бази.

