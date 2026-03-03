Іран буде обстрілювати всі судна, які спробують пройти через Ормузьку протоку, - Reuters

Примітно, що через цю протоку проходить близько 20% світового добового споживання нафти.

Іран оголосив про закриття Ормузької протоки й буде обстрілювати будь-які судна, що спробують пройти цим маршрутом, заявив іранський високопосадовець Корпусу вартових ісламської революці, пише Reuters.

Радник командувача КВІР Ебрахім Джабарі назвав заяву найжорсткішим попередженням Тегерана. Напередодні Іран вже повідомляв про намір закрити експортний маршрут.

Зазначається, що Ормузька протока є ключовим "вузьким місцем" світової енергетики: через неї проходить близько 20% світового добового споживання нафти, тому ескалація може суттєво вплинути на ринок і ціни.

Відомо, що Ормузька протока – стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході. Північне узбережжя належить Ірану, а південне – Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана.

Тому ця протока є важливою точкою на шляху між нафтовидобувними країнами Перської затоки, зокрема, це Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, а також світовими ринками.

Ціни на нафту через атаки на Іран

Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 2 березня, ціни на нафту зросли найбільше за останні чотири роки через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки. вартість нафти марки Brent зросла майже на 10%, до 79,97 долара за барель. Відомо, що рух танкерів Ормузькою протокою майже зупинився, судовласники та трейдери взяли паузу через поширення конфлікту. Аналітики Citigroup прогнозують, що ціна на нафту буде коливатися в діапазоні від 80 до 90 доларів за барель протягом тижня.

Також ми писали, що Об'єднані Арабські Емірати і Катар виступають за створення коаліції для якнайшвидшого дипломатичного врегулювання конфлікту в Ірані, щоб в регіоні не сталося ескалації. Вони стурбовані тим, що ціни на енергоносії можуть різко зрости. Експерти з Катару не виключають, що ціни на природний газ можуть злетіти, якщо судноплавні шляхи будуть заблоковані до середини поточного тижня. Катар припинив виробництво скрапленого природного газу через атаки іранських безпілотників на найбільший в світі експортний об'єкт.

