'Наступна фаза буде більш жорстокою': у США розкрили цілі військової операції в Ірані

У Сполучених Штатах Америки розкрили конкретні цілі військової операції в Ірані. Зокрема, Вашингтон хоче гарантувати, що близькосхідна країна ніколи не отримає ядерну зброю.

Відповідну заяву зробила в соцмережі Х прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, також США прагнуть повного знищення ракетного арсеналу Ірану та ліквідації всієї ракетної промисловості країни.

Серед інших цілей Америки Левітт виділила такі:

Знищення військово-морського флоту Ірану.

Позбавлення підконтрольних Ірану угруповань можливості дестабілізувати регіон та атакувати американські сили.

Кінець виготовленню саморобних вибухових пристроїв, які стали причиною загибелі тисяч американців.

Запобігання загрозі з боку "режиму та його терористичних лідерів" для Америки та основних інтересів національної безпеки США.

Вона нагадала, що за час операції "Епічна лють" вже було ліквідовано 49 найвищих керівників Ірану. Серед них і верховний лідер Алі Хаменеї.

"Зрештою, хоча операція "Опівнічний молот" (удари США по ядерних обʼєктах Ірану у червні 2025 року, – ред.) і знищила основні ядерні об'єкти Ірану, режим був повністю відданий відновленню своєї ядерної програми і відмовився укласти угоду, незважаючи на місяці інтенсивних переговорів і добросовісних зусиль провідних переговірників президента Трампа", – додала речниця Білого дому.

Операція США в Ірані: основні удари ще попереду

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою заявив, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду. Він наголосив, що наступна фаза "буде ще більш жорстокою".

"У нас є цілі. Ми будемо робити це стільки, скільки потрібно для досягнення цих цілей, і ми їх досягнемо. Світ стане безпечнішим місцем, коли ми завершимо цю операцію", – зазначив Рубіо.

За словами держсекретаря США, ключова місія полягає у знищенні балістичних ракет Ірану і можливостей їхнього виробництва. Крім того, Штати хочуть усунути загрозу, яку становить для світового судноплавства військово-морський флот близькосхідної країни.

"Тим не менш, ми не будемо проти – ми не будемо засмучені – і сподіваємося, що іранський народ зможе повалити цей уряд і створити нове майбутнє для своєї країни. Ми б дуже хотіли, щоб це стало можливим", – додав він.

Бойові дії на Близькому Сході – інші новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "розбивають Іран вщент". За його словами, Штати трохи випереджають графік операції. Водночас удари Ірану по інших країнах регіону американський лідер назвав "найбільшою несподіванкою".

В одному з коментарів ЗМІ Трамп сказав, що не виключає відправки наземних військ США до Ірану, якщо це буде необхідно.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Близькому Сходу у відбитті атак іранських дронів.

