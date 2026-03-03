Біля Чорнобиля помітили лося, який 'посміхнувся' на камеру (фото)

Взимку ці тварини зменшували активність, робили все, щоб пережити холод і дочекатися весни.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували лося, який "посміхнувся" на камеру. Про це розповіли фахівці установи.

На оприлюднених фото можна гарно роздивитися цю цікаву тварину. Величний лось ніби позує фотографу в різних ракурсах, у тому числі під час сніданку. Також на одному з кадрів він немов усміхається.

"Анфас, профіль, посмішка… Навіть лосі знають, як виглядати на фото стильно… поки не прийшов час обідати", - зазначають дослідники.

Раніше науковці розповідали, що у засніженому заповіднику фотопастка також зафіксувала величезного лося. За словами фахівців, ці тварини дуже добре пристосовані до холодів, їм не страшні ані морози, ані сніг. Їх густе хутро утримує тепло навіть у сильні морози, довгі ноги допомагають легко пересуватися по глибокому снігу. Звичайно, взимку лось зменшує активність, економить енергію й живиться гілками, корою та пагонами дерев - усе, щоб пережити холод і дочекатися весни.

Нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику бачили чижів, що голосно співали, бо наближається справжня весна. Найактивніше чиж співає наприкінці зими та на початку весни, коли ще холодно, але світловий день збільшується - тоді його голос звучить особливо доречно, ніби маленький анонс весни серед голих крон.

