США протестували в бойових умовах нову балістичну ракету PrSM, - TMZ

Варіанти ATACMS з найбільшою дальністю можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, тоді як PrSM - щонайменше 500 кілометрів.

Американські військові застосували нові балістичні ракети малої дальності Precision Strike Missile (PrSM) в рамках поточних операцій проти Ірану, повідомляє TMZ.

За даними видання, це було, ймовірно, перше бойове застосування даної ракети. Зазначається, що PrSM почали надходити на озброєння лише близько двох років тому.

"Оперативний дебют нових ракет демонструє значно більшу дальність польоту порівняно з їх попередниками, армійською тактичною ракетною системою ATACMS, і, як наслідок, значно розширені зони ураження, які американські підрозділи тепер можуть тримати під загрозою", - йдеться в статті.

Видання зазначило, що Центральне командування США (CENTCOM) опублікувало відео-монтаж з фотографій, що документують "перші 24 години операції Epic Fury". Таку назву влада США дала американо-ізраїльській операції, спрямованій проти Ірану.

В публікації зазначається, що в цьому монтажі, який можна побачити в публікації в соціальних мережах Центрального командування США, є зображення, на якому чітко видно запуск PrSM з колісної пускової установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Видання розповіло, що колумніст з питань оборони та безпеки Колбі Бадвар схоже, був першим, хто помітив зображення PrSM у монтажі CENTCOM. Нова ракета значно відрізняється від ATACMS, особливо за формою та конфігурацією хвостових стабілізаторів.

Додається, що ракета PrSM забезпечує значне збільшення дальності польоту порівняно з ATACMS. Базова версія PrSM, також відома як Increment 1, продемонструвала здатність вражати цілі на відстані щонайменше 500 кілометрів.

Більше того, як йдеться в публікації, Армія США, яка відповідає за програму PrSM, поставила собі за мету з часом збільшити дальність до приблизно 650 кілометрів. Проте також йдуть роботи й над версією ракети з дальністю щонайменше 1000 кілометрів.

Наводяться дані, що варіанти ATACMS з найбільшою дальністю можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

В статті вказується, що незрозуміло, звідки запускалися PrSM або ATACMS під час ударів по Ірану в рамках операції Epic Fury. Однак, ракета PrSM має приблизно вдвічі більшу дальність, що суттєво збільшить загальну кількість цілей, які можуть бути під загрозою з будь-якої точки регіону.

Раніше УНІАН повідомляв, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США прагнуть повного знищення ракетного арсеналу Ірану та ліквідації всієї ракетної промисловості країни. Левітт додала, що також метою є знищення військово-морського флоту Ірану, а також запобігання виготовленню саморобних вибухових пристроїв. Прессекретарка Білого дому додала, що США хочуть позбавити підконтрольні уряду Ірану угруповання можливості дестабілізувати регіон та атакувати американські сили. Примітно, що держсекретар США Марко Рубіо попередив, що наступна фаза "буде ще більш жорстокою".

Також ми писали, що армія Ізраїлю вперше застосувала в реальному бою новітню систему лазерного перехоплення Iron Beam ("Залізний промінь"). Зазначається, що за допомогою цієї зброї були знищені безпілотники, які запустили бойовики "Хезболли". Пояснюється, що лазерна система використовує промінь потужністю 100 кіловат для миттєвого випалювання цілей у небі. Перехоплення відбувається зі швидкістю світла, а витрати на один постріл фактично дорівнюють вартості електроенергії.

