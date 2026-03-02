ОАЕ і Катар схиляють США до переговорів з Іраном через загрозу ринку газу і нафти, - Bloomberg

ОАЕ і Катар прагнуть створити широку коаліцію для якнайшвидшого дипломатичного врегулювання конфлікту.

Об'єднані Арабські Емірати і Катар в приватному порядку лобіюють союзників, щоб ті допомогли їм переконати президента США Дональда Трампа перейти до дипломатичного вирішення конфлікту з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, ОАЕ і Катар прагнуть створити широку коаліцію для якнайшвидшого дипломатичного врегулювання конфлікту, щоб запобігти ескалації в регіоні. Також вони побоюються різкого зростання цін на енергоносії.

За оцінкою експертів з Катару, ціни на природний газ можуть злетіти, якщо судноплавні шляхи в регіоні залишаться серйозно порушеними до середини цього тижня. Вони заявили в розмові з журналістами, що зростання цін може виявитися значно істотнішим за стрибок, який відбувся 2 березня.

В агентстві нагадали, що Катар припинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому в світі експортному об'єкті після того, як він став метою атаки іранських дронів. Це призвело до того, що ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 50%.

Також, за словами джерел, ОАЕ і Катар працюють над швидким посиленням своїх систем протиповітряної оборони. Уряди цих країн сумніваються в тому, що Трамп припинить військову операцію проти Ірану найближчим часом.

Співрозмовники агентства поділилися, що ОАЕ звернулися до своїх союзників з проханням про допомогу в посиленні ППО середньої дальності, а Катар попросив про допомогу в боротьбі з атаками безпілотників, які виявилися більш серйозною загрозою, ніж балістичні ракети. В агентстві з'ясували, що запасів ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot у Катару вистачить на чотири дні при поточному рівні використання.

Іранські атаки зупинили виробництво скрапленого газу в Катарі

Раніше Reuters писало, що 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два іранські дрони завдали удару по енергетичних об'єктах компанії QatarEnergy.

В агентстві зазначили, що Катар забезпечує приблизно 20% світового попиту на скраплений газ і відіграє важливу роль у збалансуванні потреб азіатського та європейського ринків. Більш того, Катар є другим у світі експортером скрапленого газу після США.

Крім того, за даними джерела агентства, після удару дрона зупинився найбільший в Саудівській Аравії нафтопереробний завод. Відзначається, що це був запобіжний захід.

