Країни Близького Сходу не витримують атаки 'Шахедів', як це вдається Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про виклики, які постають при інтенсивному запуску ударних дронів типу "Шахед". Країни Близького Сходу на тлі війни в Перській затоці та в Ірані не готувалися до таких атак, які сьогодні витримує Україна у війні з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції.
Зокрема, глава держави відповів, чи може він констатувати, що світ не був готовий до нової тактичної війни з огляду на те, як іранські ударні дрони типу "Шахед" зараз на Близькому сході влучають в хмарочоси, готелі тощо.
"Світ не був готовий, ми про це говорили", - наголосив Зеленський.
Зокрема, як зазначив президент, неготовність світу ще була засвідчена під час поодиноких зальотів дронів у повітряний простір Польщі, Румунії та до деяких інших країн.
"Зараз ми бачимо з вами масовану атаку. Про це ми говорили - світ не готовий. Ніякі системи ППО "Петріот", навіть з такою кількістю дивізіонів, які мають на Близькому Сході, - вони не витримують тієї кількості "Шахедів", які витримує сьогодні Україна. Чому? Тому що 300-500 (ударних дронів) - це просто неможливо. Немає стільки ракет. Так, на складах. Близький Схід - вони багаті країни. На складах у них багато є, але все це багато закінчується", - сказав президент.
При цьому, як відзначив глава держави, відомо, що протибалістичних ракет PAC-3 для "Петріотів" виробляється в Сполучених Штатах 50-60 одиниць на місяць. США є найбільшим основним виробником цих ракет.
"Тому, це серйозний виклик. Потрібна інша зброя. Потрібно знати, як авіація бореться проти дронів - це досвід, який є в українців. Потрібно мати мобільні вогневі групи. Потрібно мати дрони-перехоплювачі, відповідні системи", - сказав президент.
Він зазначив, що треба оновлювати засоби радіоелектронної боротьби.
"Хто буде в мирний час, у відповідних країнах, про які ми говоримо - хто буде кожні пів року міняти РЕБи? Ніхто не буде. Безумовно, сьогодні вони працюють, а через пів року - нові технології, і вони вже не працюють. Великий виклик", - підкреслив Зеленський.
Досвід України для Близького Сходу
Також президент заявив, що Україна готова нищити дрони на Близькому Сході, якщо лідери арабських держав зможуть домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про перемирʼя.
"Близький Схід має тісні економічні відносини з Російською Федерацією. І має вплив. Якщо вони дадуть сигнал Росії щодо припинення вогню на якийсь час - місяць, два місяці, ми можемо тоді відправити наших фахівців захистити цивільне населення", - сказав Зеленський.