Країни Близького Сходу не витримують атаки 'Шахедів', як це вдається Україні, - Зеленський

Світ не був готовий до високотехнологічної війни із одночасним запуском великої кількості таких дронів, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про виклики, які постають при інтенсивному запуску ударних дронів типу "Шахед". Країни Близького Сходу на тлі війни в Перській затоці та в Ірані не готувалися до таких атак, які сьогодні витримує Україна у війні з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції.

Зокрема, глава держави відповів, чи може він констатувати, що світ не був готовий до нової тактичної війни з огляду на те, як іранські ударні дрони типу "Шахед" зараз на Близькому сході влучають в хмарочоси, готелі тощо.

"Світ не був готовий, ми про це говорили", - наголосив Зеленський.

Зокрема, як зазначив президент, неготовність світу ще була засвідчена під час поодиноких зальотів дронів у повітряний простір Польщі, Румунії та до деяких інших країн.

"Зараз ми бачимо з вами масовану атаку. Про це ми говорили - світ не готовий. Ніякі системи ППО "Петріот", навіть з такою кількістю дивізіонів, які мають на Близькому Сході, - вони не витримують тієї кількості "Шахедів", які витримує сьогодні Україна. Чому? Тому що 300-500 (ударних дронів) - це просто неможливо. Немає стільки ракет. Так, на складах. Близький Схід - вони багаті країни. На складах у них багато є, але все це багато закінчується", - сказав президент.

При цьому, як відзначив глава держави, відомо, що протибалістичних ракет PAC-3 для "Петріотів" виробляється в Сполучених Штатах 50-60 одиниць на місяць. США є найбільшим основним виробником цих ракет.

"Тому, це серйозний виклик. Потрібна інша зброя. Потрібно знати, як авіація бореться проти дронів - це досвід, який є в українців. Потрібно мати мобільні вогневі групи. Потрібно мати дрони-перехоплювачі, відповідні системи", - сказав президент.

Він зазначив, що треба оновлювати засоби радіоелектронної боротьби.

"Хто буде в мирний час, у відповідних країнах, про які ми говоримо - хто буде кожні пів року міняти РЕБи? Ніхто не буде. Безумовно, сьогодні вони працюють, а через пів року - нові технології, і вони вже не працюють. Великий виклик", - підкреслив Зеленський.

Досвід України для Близького Сходу

Також президент заявив, що Україна готова нищити дрони на Близькому Сході, якщо лідери арабських держав зможуть домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про перемирʼя.

"Близький Схід має тісні економічні відносини з Російською Федерацією. І має вплив. Якщо вони дадуть сигнал Росії щодо припинення вогню на якийсь час - місяць, два місяці, ми можемо тоді відправити наших фахівців захистити цивільне населення", - сказав Зеленський.

