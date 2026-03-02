Замість війни евакуація: Німеччина спростувала чутки про військові дії проти Ірану

У МЗС країни заявили, що почнуть масштабну евакуацію тисячів німецьких громадян із Саудівської Аравії та Оману.

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що Берлін не вступатиме у війну з Іраном, а буде рятувати німців за допомогою авіакомпанією Lufthansa, повідомляє DW. Інформацію про розгляд участі Бундесверу (бомбардуваннями та військовою підтримкою) в операції проти Ірану оприлюднили видання Clash та GLZRadio. Повідломлялось, що Німеччина та США вже почали планувати спільні військові дії.

Хоча Бундесвер не братиме участь у війні США, Ізраїлю та Ірану, але німецькі солдати будуть захищатись у разі нападу. DW інформувла, що військові об’єкти з солдатами Бундесверу в Іраку та Йорданії потрапили під обстріл з боку Ірану.

Крім того, "євротрійка" (Німеччина, Франція та Велика Британія) погрожують Ірану приєднанням до США та Ізраїлю після атак на своїх солдатів. Британія вже дозволила Штатам використовувати власні бази для ударів по Ірану у відповідь.

Як відбуватиметься евакуація громадян Німеччини

За словами чиновника, наразі налічується близько 30 тисяч громадян ФРН, що ризикують постраждати від бойових дій. Вадефуль сказав, що першими на борт потраплять діти та вагітні жінки. Також у пріоритетному списку перебувають хворі.

Кризові групи підтримки вже вилетіли до Маската, Дохи та Дубая. Фахівці шукають шляхи для вивозу людей навіть суходолом. Спеціальні команди вивчають ситуацію на прикордонних переходах. Зокрема, дипломати з Каїра допомагають громадянам виїхати з території Ізраїлю.

Що зараз відбувається з туристами на Близькому Сході

Через іранські ракетні та дронові удари в авіаційному сполученні регіона утворився справжній хаос. Туристи не можуть покинути небезпечні зони через скасування понад 600 рейсів.

Проте для заможних людей є можливість вилетіти приватними літаками. Багатії готові платити до 350 тисяч доларів, щоб покинути Близький Схід.

Відома українська співачка MamaRika теж не може покинути ОАЕ разом зі своїм маленьким сином. Співачка розповіла про ситуацію в Дубаї.

