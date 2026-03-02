Катар збив два іранських бомбардувальники, - Міноборони країни

До 2025 року Іран мав приблизно 29 таких літаків на озброєнні.

У понеділок, 2 березня, Військово-повітряні сили Катару збили два бомбардувальники Ірану. Мова про літаки Су-24 російського виробництва.

Про це заявило Міністерство оборони Катару на сторінці в соцмережі Х. Також було перехоплено кілька засобів повітряного нападу, випущених Іраном.

Так, Військово-повітряні та Військово-морські сили Катару перехопили 7 іранських балістичних ракет та 5 безпілотників. Вони були націлені на кілька районів країни.

Видання "Мілітарний" розповідає, що до 2025 року Іран мав приблизно 29 Су-24 на озброєнні. Не виключено, що частина літаків не була придатною до польотів.

"Значна частина іранського парку цих бомбардувальників має іракське походження. Під час війни у Перській затоці 1991 року 24 літаки Су-24 були перегнані з Іраку до Ірану, після чого Тегеран фактично інтегрував їх до власних Повітряних сил. Додатково близько 12 машин було закуплено у Росії разом із комплектами запчастин та озброєння", – йдеться в матеріалі.

Повітряні сили Сполучених Штатів Америки вранці у понеділок, 2 березня, втратили одразу три винищувачі F-15. Кувейт "помилково збив" літаки, які здійснювали бойовий виліт в момент атаки Ірану на країну. Усі шість членів екіпажів успішно катапультувалися.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські солдати знищили 9 іранських військових кораблів. За його словами, під час іншої атаки США "значною мірою знищили" штаб ВМС Ірану.

