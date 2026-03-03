США не будуть вплутуватися в нову війну: Венс назвав головну мету Трампа в Ірані

Трамп хоче, щоб Іран ніколи не мав ядерної зброї, а це вимагає докорінної зміни влади в країні, сказав Венс.

США не збираються вплутуватися у війну, яка затягнеться на роки. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він назвав єдину мету операції президента США Дональда Трампа в Ірані - домогтися того, щоб Тегеран "ніколи не зміг володіти ядерною зброєю".

Відео дня

"Президент хоче не просто захистити країну від іранської ядерної зброї протягом перших трьох-чотирьох років свого другого терміну - він хоче переконатися, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю, а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму", - пояснив Венс.

Він заявив, що ядерні об'єкти Ірану побудовані не тільки для збагачення урану в мирних цілях, як стверджував режим в Тегерані, але і для розробки ядерної зброї.

При цьому віцепрезидент підкреслив, що мова не йде про довгострокову військову кампанію:

"Трамп ні в якому разі не дозволить країні вплутатися в багаторічний конфлікт... ми не збираємося втягуватися в проблеми, які у нас були з Іраком і Афганістаном".

Ситуація в Ірані

28 лютого США, за підтримки Ізраїлю, завдали ударів по Ірану. В результаті цих ударів були ліквідовані головні чиновники в Ірані, в тому числі аятолла Хаменеї.

Білий дім заявляв, що метою операції в Ірані є досягнення угоди щодо іранської ядерної програми.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду.

Вас також можуть зацікавити новини: