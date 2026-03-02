Катар та ОАЕ приватно звернулися до США у спробі повернути події на Близькому Сході до дипломатичного шляху.

Об'єднані Арабські Емірати та Катар через союзників хочуть переконати президента США Дональда Трампа вжити заходів, щоб скоротити тривалість військових операцій США проти Ірану.

Як пише Вloomberg з посиланням на джерела, країни прагнуть "створити широку коаліцію для швидкого та дипломатичного припинення конфлікту". Вони намагаються запобігти регіональній ескалації та тривалому ціновому шоку на енергоносії. Згідно з катарською оцінкою, якщо судноплавні шляхи в регіоні залишатимуться порушеними до середини поточного тижня, то можна очікувати "більш значної реакції ринку на ціни на природний газ, ніж різке зростання в понеділок".

Також ОАЕ та Катар у приватному порядку працюють над швидким покращенням своїх можливостей протиповітряної оборони.

"ОАЕ звернулися до союзників з проханням про допомогу у сфері ППО середньої дальності. А Катар попросив про допомогу у протидії атакам дронів, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети. Запасів ракет-перехоплювачів Patriot Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання", - пише Bloomberg.

Видання додало, що президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані протягом останніх днів провели телефонні розмови з низкою європейських лідерів, включаючи прем’єра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Україна може допомогти збивати іранські дрони

Нагадаємо, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу збивати іранські дрони. Але, як зазначив Володимир Зеленський, якщо перед тим лідери арабських держав зможуть домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про перемирʼя.

