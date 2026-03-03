Іран на переговорах заявляв, що здатний створити 11 ядерних бомб, - Віткофф

За його словами, до третього раунду переговорів стало зрозуміло, що досягти угоди неможливо.

Представники Ірану на переговорах хвалилися, що у них достатньо ядерного палива для виготовлення 11 бомб. Про це розповів спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

За його словами, Іран заявив про це ще під час першого раунду переговорів.

"На тій першій зустрічі обидва іранські переговірники прямо і без будь-якого сорому заявили нам, що у них є 460 кілограмів 60%-ного ядерного палива, і вони знають, що з цього можна виготовити 11 ядерних бомб, і це стало початком їхньої переговорної позиції", - підкреслив Віткофф.

Він також додав, що представники Ірану "пишалися" тим, що змогли обійти протоколи контролю, щоб досягти цього рівня.

Віткофф також описав останні безуспішні спроби досягти ядерної угоди з Іраном.

Він розповів, що президент США Дональд Трамп відправив його і Джареда Кушнера на переговори в Женеву, щоб з'ясувати, наскільки серйозно Іран налаштований на укладення угоди, що відповідає цілям США.

За словами Віткоффа, американська делегація запропонувала десятирічну перерву в збагаченні урану.

"Ми обговорювали з ними десятирічну повну відмову від збагачення, і ми б оплачували паливо", – сказав він. - "Вони відхилили цю пропозицію, що в той самий момент показало нам, що у них немає ніяких планів, крім як зберегти збагачення для створення зброї".

Віткофф сказав, що він і Кушнер вважали, що до кінця другої зустрічі угода, швидше за все, не буде досягнута, але повернулися на третій раунд в якості останньої спроби.

"Було абсолютно ясно, що це буде неможливо, вже до кінця другої зустрічі, але потім ми повернулися до третьої зустрічі для останньої спроби", – сказав він. – "На тій зустрічі позитивних результатів не було".

Операція США в Ірані – останні новини

Раніше в США розкрили цілі військової операції в Ірані. Зокрема, Вашингтон хоче гарантувати, що близькосхідна країна ніколи не отримає ядерну зброю. Також США прагнуть до повного знищення ракетного арсеналу Ірану і ліквідації всієї ракетної промисловості країни.

Також Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Об'єднані Арабські Емірати і Катар через союзників просять переконати президента США Дональда Трампа перейти до дипломатичного вирішення конфлікту з Іраном. ОАЕ і Катар виступають за дипломатичне врегулювання конфлікту, щоб запобігти ескалації в регіоні. Також вони стурбовані тим, що може статися різке зростання цін на енергоносії.

