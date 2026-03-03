'Він витратив все': Трамп заявив, що Байден передав Україні занадто багато зброї

Трамп також похвалився "безмежними" запасами зброї в США.

Президент Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що він передав занадто багато зброї Україні. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все Ф. Т. Барнуму (Зеленському) з України (Фінеас Барнум – відомий американський шоумен ХІХ століття – УНІАН) – на сотні мільярдів доларів – і, хоча він віддав так багато надвисокоякісної зброї (безкоштовно), він не потрудився її замінити", – заявив Трамп.

При цьому він похвалився, що йому вдалося відновити ці запаси, і зараз Сполучені Штати мають "практично необмежений" запас зброї, за допомогою якого війни можна вести "вічно".

Він заявив, що запаси боєприпасів Сполучених Штатів "середнього і вище середнього класу" ніколи не були вищими і кращими, ніж зараз.

"Як мені повідомили сьогодні, у нас є практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести "вічно" і дуже успішно, використовуючи тільки ці запаси", - написав Трамп.

Операція США в Ірані

За даними південнокорейських ЗМІ, США розглядають можливість передислокації систем ППО Patriot і THAAD - і, можливо, інших засобів - з Південної Кореї на Близький Схід, якщо війна з Іраном затягнеться.

Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що тривала війна в Ірані та інтенсивність бойових дій впливатимуть на кількість ППО для України. Однак, за його словами, поки що програма PURL працює.

А експерт Богдан Долинце зазначав, що Україна може відчути нестачу ракет для ППО на тлі війни на Близькому Сході вже найближчими днями.

