'Може Орбан маг': Зеленський відреагував на слова про 'непошкоджений' нафтопровід

Зеленський зауважив, що після першого удару Росії по нафтопроводу ніхто не звернувся до росіян з закликом припинити атаки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що нібито супутникові знімки "підтверджують відсутність пошкоджень" на нафтопроводі "Дружба", пише Суспільне.

Зеленський зазначив, що з супутника можна побачити технічні резервуари, а не те, що з трубою під землею.

"З супутника можна побачити технічні резервуари. Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею – трубу. Може Орбан маг і бачить, що відбувається з трубою під землею? Я здивований, але тим не менш, все буває", - сказав журналістам президент України.

Також Зеленський поділився, що під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо він підкреслив, що транзит російської нафти дозволяє Росії заробляти гроші, які йдуть на фінансування війни, тому Україна не хоче відновлювати цей транзит.

Він нагадав, що коли Росія вперше вдарила по нафтопроводу "Дружба", Україна швидко все відновила, але до росіян публічно не зверталися з проханням більше не бити по ньому.

"Якщо лідери європейські будуть нас просити це робити, ми повинні розуміти, яка ціна цьому. Після першого удару, який був по цьому нафтопроводу, ми відновили все. Жодного звернення до росіян не бити по нафтопроводу не було. Ми бачили це публічно. Але були звернення публічні до українців, бо це ж енергетична безпека Угорщини та Словаччини", - зауважив Зеленський.

Окрім цього, президент України поділився, що під час відновлювальних робіт поранення отримали люди через ще одну "бойову ситуацію".

"Хтось чув від Орбана або від Фіцо: "Ми дуже вдячні Україні", або "дуже шкода сім'ї, рідних, близьких, які постраждали"? Жодного слова, крім того, що ми знову їм повинні. Я сказав: "Що це за ціна?" І лідерам європейським: "Яка ціна? Люди повинні загинути? Що ви хочете? Повинні бути поранені? А ви будете продовжувати блокувати Україні все", - додав Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі військової операції США в Ірані звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба". Орбан підкреслив, що війна з Іраном подвоїла значення нафтопроводу "Дружба". Тому він вимагає від Зеленського " негайно відновити постачання нафти в Угорщину".

Також ми писали, що Хорватія висловила готовність постачати нафту до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Адрія", щоб компенсувати перебої в роботі трубопроводу "Дружба". Як повідомляє Reuters, Загреб веде переговори з Будапештом, Братиславою та Європейською комісією. Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович зазначив, що трубопровід "Адрія" може транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік й цього достатньо для повного задоволення потреб Угорщини та Словаччини.

