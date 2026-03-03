Україна отримала перший транш за новою програмою МВФ: на що підуть кошти

Загальний обсяг програми становить 8,1 мільярда доларів.

Україна сьогодні, 3 березня, отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, 1,5 мільярда доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності. При цьому загальний обсяг програми становить 8,1 мільярда доларів.

Свириденко зазначила, що від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 мільярда доларів фінансової підтримки від МВФ.

Відео дня

Співпраця України та МВФ - останні новини

26 лютого Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів США, яка розрахована на чотири роки.

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу.

За умовами нової програми, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом у межах поточної програми співпраці. Зокрема, до кінця лютого необхідно було посилити процедури добору членів наглядових рад держбанків, а до кінця березня – ухвалити пакет податкових змін та призначити нового постійного очільника Державної митної служби.

Вас також можуть зацікавити новини: