Іран атакував нафтовий танкер, що належить союзникам США, - Reuters

З початку операції США та Ізраїлю, це вже п'ятий напад на нафтовий танкер з боку Ірану.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану оголосив у понеділок, 2 березня, що він напав на нафтовий танкер, який звинуватив у спробі "незаконно" пройти через Ормузьку протоку, повідомляє Reuters.

Видання розповіло, що нафтовий танкер Athena Nova, що належить США, був атакований двома безпілотними літальними апаратами у протоці. Після удару на танкері виникла пожежа.

Примітно, що на Ормузьку протоку припадає близько однієї п'ятої світової торгівлі нафтою і значний експорт скрапленого природного газу з Катару і Об'єднаних Арабських Еміратів.

За даними, через цей коридор проходить близько 20% світового щоденного споживання нафти - приблизно 20 мільйонів барелів.

Варто зазначити, що це вже п'ятий напад на нафтовий танкер в Ормузькій протоці з початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

В КВІР заявили, що танкер йшов під прапором Гондурасу та перевозив асфальт. Додається, що він діяв "в унісон з США".

До цього під атаку потрапив танкер Stena Imperative під прапором США, що належить компанії Stena Bulk: в результаті ударів загинув робітник верфі. В неділю, 1 березня, біля берегів Оману був атакований танкер MKD Vyom під прапором Маршаллових островів. Як повідомила компанія V.Ships, один член екупажу загинув.

Зазначається, що в той же день біля берегів ОАЕ іранські військові завдали удару по танкеру Hercules Star під прапором Гібралтару, екіпаж не постраждав, а корабель повернувся в Дубай.

Джерела в службі морської безпеки розповіли виданню, що також 1 березня був пошкоджений уламками безпілотників у порту Джебель-Алі (ОАЕ) ще один танкер.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран атакував власний танкер біля півострова Мусандам в Омані. Зазначається, що в грудні 2025 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти Red Sea Ship Management і Skylight, а також інших суден. Примітно, що керуючу компанію і її власника звинуватили в експлуатації "тіньового флоту" для транспортування іранських нафтопродуктів в Перській затоці. Нафтовий танкер плив під прапором Палау. Відомо, що постраждали четверо людей, 20 членів екіпажу евакуювали.

Також ми писали, що Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Об'єднані Арабські Емірати і Катар через союзників просять переконати президента США Дональда Трампа перейти до дипломатичного вирішення конфлікту з Іраном. ОАЕ і Катар виступають за дипломатичне врегулювання конфлікту щоб запобігти ескалації в регіоні. Також вони стурбовані, що може статися різке зростання цін на енергоносії. Експерти з Катару не виключають, що ціни на природний газ можуть злетіти, якщо судноплавні шляхи в регіоні залишаться серйозно порушеними до середини цього тижня.

