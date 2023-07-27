Лео Варадкар відповідав на гіпотетичне питання, яке сходить до сумнозвісної дипломатичної помилки часів Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар не думає, що уряд його країни буде співчувати Росії у разі смерті Володимира Путіна. Він зазначив, що не вірить, що ірландська делегація буде присутня на похоронах російського президента.

Видання Independent пише, що гіпотетична ситуація відноситься до подій майже 80-річної давності. Уряд Ірландії дотримувався суворої політики нейтралітету протягом усієї Другої світової війни.

Однак тодішній міністр закордонних справ Еамон Де Валера викликав обурення міжнародного співтовариства, коли висловив співчуття у зв'язку з самогубством Адольфа Гітлера в 1945 році. Ця подія завдала значної шкоди репутації де Валери та держави і вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

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Хоча Ірландія наполягає на тому, що вона продовжує дотримуватися політики нейтралітету, вищі міністри уряду кажуть, що це пов'язано з нейтральністю у військовому відношенні, а не з політичною нейтральністю. Минулого тижня під час візиту до Києва Варадкар пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Він також оголосив про додаткові кошти на гуманітарну допомогу Україні.

Після поїздки журналісти запитали політика, чи висловить Ірландія аналогічні співчуття Росії в разі смерті Путіна, на що Варадкар відповів: "Я так не думаю". Після короткої паузи, він додав: "Це хороше питання, я не думав про це раніше".

Варадкар, якому в минулому році заборонили приїжджати в Росію, заявив: "Я не думаю, що нас представлятимуть на похоронах".

Варто відзначити, що Варадкару заборонено в'їжджати в Росію. У листопаді Кремль вніс політика в санкційний список "ключових представників" Ірландії за вираження нібито русофобських настроїв.

Позиція Ірландії у війні в Україні - останні новини

На перший погляд може здатися, що Дублін мовчки спостерігає за нападом Росії на Україну. Але це далеко не так.

Влада країни дотримується чіткої української позиції в цій ситуації. Офіційний Дублін надав українським біженцям притулок і відстоює свою проукраїнську позицію на міжнародному рівні. І саме через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну в Ірландії заговорили про відмову від нейтралітету.

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