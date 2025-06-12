США наказали посольствам на Близькому Сході проаналізувати загрозу та вжити заходів щодо безпеки персоналу.

Ізраїль розглядає можливість односторонніх військових дій проти Ірану вже найближчими днями, навіть без підтримки Сполучених Штатів. Про це повідомляє Sky News з посиланям на джерела.

Плани Ізраїлю активізувалися на тлі інформації про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з Тегераном щодо дипломатичного врегулювання іранської ядерної програми. Ізраїль, однак, вважає деякі положення потенційної угоди — зокрема дозволене збагачення урану — неприйнятними.

Імовірність нападу викликає занепокоєння у Вашингтоні. У відповідь США наказали посольствам у регіоні, які можуть опинитися в зоні ураження іранських ракет, підготуватися до оцінки загроз. Також почалася евакуація несуттєвого персоналу з посольства США в Багдаді, а персоналу в Бахрейні та Кувейті надано можливість залишити країни.

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Адміністрація Трампа поки не надала офіційної інформації Конгресу про можливі дії Ізраїлю. Президент США в інтерв’ю підтвердив, що ситуація в регіоні стає небезпечною, і наголосив: "Вони (Іран - УНІАН) не можуть мати ядерної зброї. Ми цього не дозволимо".

Тим часом у Маскаті, столиці Оману, планується дипломатична зустріч між представниками США та Ірану, зокрема спеціального посланця США Стіва Віткоффа та іранського міністра закордонних справ Аббаса Арагчі. Обговорюватиметься відповідь Ірану на останні пропозиції щодо ядерної програми в обмін на послаблення санкцій.

Іран продовжує наполягати, що його ядерна програма має виключно мирний характер, і заявляє, що "погрози США не змінять фактів".

Ядерна програма Ірану - що потрібно знати

Ядерна програма Ірану почалася в 1950-х роках і з часом викликала міжнародне занепокоєння через підозри у можливості створення ядерної зброї. У 2015 році Іран уклав угоду з провідними країнами світу (JCPOA), погодившись обмежити збагачення урану в обмін на зняття санкцій.

У 2018 році США вийшли з угоди, і Іран поступово відновив ядерну активність. Іран наполягає, що його програма мирна, але Захід, особливо Ізраїль і США, побоюються її військового потенціалу.

У звіті Міжнародного агентства з атомної енергії йдеться про те, що Іран накопичив багато урану, збагаченого майже до збройового рівня. Тому в агентстві закликали Тегеран змінити свій курс і виконати вимоги багаторічного розслідування.

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