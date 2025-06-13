Треба змиритися з тим, що допомога США скоротиться, вважає міністр оборони Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус упевнений, що США поступово скорочуватимуть свою військову підтримку як України, так і Європи загалом. Про це пише Tagesschau.

"Так, це так. Це буде, і ми повинні з цим змиритися", - цитує видання виступ Пісторіуса ефірі ZDF.

За його словами, нещодавно міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет говорив лише про зменшення допомоги Україні, хоча раніше побоювалися повного припинення.

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Як зазначив Пісторіус, тепер потрібно дивитися, наскільки сильно зменшиться підтримка України та чи зможуть європейці її компенсувати.

Останні заяви Пісторіуса щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, перебуваючи з візитом в Україні 12 червня, Пісторіус заявив, що новий уряд Німеччини на чолі із канцлером Фрідріхом Мерцом не розглядає можливість постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України.

Також він повідомив, що Німеччина додатково виділить 1,9 мільярда на українську далекобійну зброю. За його словами, рішення остаточно ще не ухвалене, але очікується, що його затвердять. Він висловив думку, робота у цьому напрямку має здійснюватися якомога швидше і ефективніше.

Крім того, міністр оборони Німеччини сказав, що майбутнє України буде пов'язано з НАТО. Він повідомив, що на цей момент рішення стосовно незворотнього шляху України до Альянсу, які були схвалені на попередніх самітах, є незмінними.

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