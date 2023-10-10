Оголошення про припинення допомоги викликало обурення урядів багатьох країни блоку.

Європейський Союз відступає від раніше оголошеного призупинення допомоги палестинцям у відповідь на напад ХАМАС на Ізраїль. Це сталося після того, як країни ЄС поскаржилися на те, що виконавча влада блоку "перейшла межу", пише Reuters.

Плутанина почалася після того, як комісар із питань розширення і сусідства Олівер Варгеї заявив, що Європейська комісія переглядає всю свою допомогу на розвиток палестинцям на суму 691 мільйон євро і всі виплати "негайно призупинені".

Це оголошення викликало обурення урядів багатьох країни блоку, які застерігали від припинення допомоги палестинським цивільним особам і поставили під сумнів, чи має Єворокомісія повноваження приймати таке рішення.

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Дипломати в коментарі агентству зазначили, що Іспанія, Португалія, Люксембург та Ірландія публічно висловили своє занепокоєння, тоді як інші країни зробили це за лаштунками.

"Наше розуміння полягає в тому, що немає жодних правових підстав для одностороннього рішення такого роду окремим уповноваженим, і ми не підтримуємо призупинення допомоги", — сказав речник міністерства закордонних справ Ірландії.

Фінансова допомога ЄС Палестині

9 жовтня комісар із питань розширення і сусідства Олівер Варгеї заявив, що після нападу ХАМАС, що контролює частину Палестини – Сектор Гази, на Ізраїль, в Єврокомісії ухвалили рішення про "негайне призупинення всіх платежів та перегляд усіх проектів".

За п’ять годин після заяви Варгеї Єврокомісія опублікувала прес-реліз у якому оголосила, що розпочала терміновий перегляд допомоги. В заяві також стверджувалося, що "виплати не буде призупинено", оскільки жодних платежів не передбачалося. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель посіяв подальшу плутанину, сказавши, що ЄС не призупинить "належні платежі".

Європа є одним із основних джерел допомоги палестинським територіям, поділеним між Сектором Гази та Західним берегом річки Йордан, де базуєть підтримувана західними країнами адміністрація Палестини на чолі з президентом Махмудом Аббасом, чий рух ФАТХ є суперником ХАМАС.Загальна допомога ЄС, виділена палестинському народу в бюджеті на 2022 рік, склала 296 мільйонів євро.

В понеділок, 9 жовтня, Німеччина та Австрія заявили, що призупиняють свою допомогу на розвиток палестинцям. Водночас Італія і Великобританія заявили, що призупинення їхньої допомоги не обговорюється.

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