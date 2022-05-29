В Польщі жінка вилаяла українку, яка працює продавцем у Варшаві. Конфлікт нібито почався через хліб. Місцевій жительці не сподобався товар, який їй запропонувала українська продавчиня.
Про це повідомляє видання The Warsaw.
Інцидент стався в п'ятницю, 27 травня. В одній з пекарень Варшави жінка обматюкала продавщицю з України та вимагала, щоб вона їхала з Польщі. Агресивна місцева мешканка кричала на українку і постійно її ображала.
"Он З моєї країни! Їдь у свою країну, Стара шл*юха!",- говорила мешканка Варшави.
Конфлікт нібито трапився через те, що українка запропонувала покупниці хліб, але їй він не сподобався. У підсумку мешканка Варшави почала ображати продавщицю, а та намагалася захищатися. Все переросло в грубу словесну перепалку, жінка кричала на українку, а та намагалася закінчити конфлікт.
Відео з образами українки засмутило багатьох коментаторів з Польщі. Вони пишуть, що їм соромно за слова жінки, яка кричала на продавщицю.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський присвоїв польському Жешуву почесне звання "Міста-спасителя".
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