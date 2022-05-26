У Польщі бачать, шо Росія робить в Україні, тому країна серйозно готується до можливого російського нападу.

Відносини між Польщею та Росією ніколи не були добрими і завжди мали на собі відбиток історії, особливо після Смоленської катастрофи. Тому Польща готується до можливого нападу з боку Росії.

Про це в інтерв'ю ВВС сказав посол УКраїни в Польщі Андрій Дещиця.

За його словами, Росія завжди намагалась Польщу тримати у своїх руках і під своїм контролем. "В різний час вона це робила різним способом - розділяючи Польщу між різними державами, вводячи війська, вивозячи польських офіцерів і активних громадян у Сибір, багатьох розстрілюючи, і дивлячись, як жителі Варшави борються за свою столицю в серпні 1944 року під час Варшавського повстання, і не надаючи їм жодної допомоги, попри те, що тоді вже було зрозуміло, що Росія бореться з нацистською Німеччиною... Але вони не захотіли тоді боротися і допомогти полякам", - пояснив український посол.

Тому і пам'ять історична у поляків щодо Росії залишається дуже негативною. В залежності від того, наскільки Росія буде агресивною по відношенню до Польщі, такі будуть і зворотні дії Польщі щодо Росії.

"Тому відносини Росії і Польщі ніколи не будуть такими дружніми, навіть такими, якими вони були до війни. Тому що Польща чітко стала на сторону України і чітко розуміє, хто є ворог і хто є жертвою цієї військової агресії", додав Дещиця.

За словами посла, те, що Польща готується до можливого нападу з боку Росії - це серйозно.

"Польща бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося у Польщі. Щоб не було подібних Буч, Ірпенів і Гостомелів в Польщі. Тому вони цілком серйозно готуються до цього - вони оновили закон про оборону, збільшили бюджет про оборону, збільшили кількість територіальної оборони, проводять закупівлю сучасних видів озброєння для армії", - розповів посол.

За його словами, питання про те, чи нападе Росія на Польщу, треба ставити Росії, але це цілком можливо. "Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі, і цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів в сторону Заходу. А це вже буде територія Польщі", - зазначив Дещиця.

Також він висловив думку, що це може статися і у випадку, якщо Польща зробить якісь заяви і тоді Росія може пробувати її обстрілювати. "Не треба цього боятися, треба до цього готуватися і треба бути готовими надати таку ж міцну відсіч Росії, як це зробила Україна", - підкреслив посол.

В цьому контексті він також звернув увагу на ситуацію в Білорусі. "Ми не знаємо, чи не буде використана Білорусь як плацдарм для нападу на Польщу. Те, що відбувалося на польсько-білоруському кордоні восени минулого року - це була своєрідна атака, підготовлена білоруськими і російськими спецслужбами проти Польщі. Якби тоді Польща дозволила цим так званим мігрантам і впустила б їх на свою територію, невідомо, чи була б стабільна ситуація в Польщі, чи не розхитали вони б її, чи не були це диверсійні групи, які б розхитували ситуацію всередині", - поділився думкою Дещиця.

Тому, за словами посла, цілком реально, що Польща має загрозу і від Росії, і від Росії за підтримки Білорусі.

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