Прем'єр-міністр заявив, що підтримує створення національного органу зі ЗМІ та санкції для журналістів, які не виправляють помилки у своїх матеріалах.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який вирізняється своєю проросійською позицією, назвав журналістів великих ЗМІ "кровожерливими виродками".

Як пише Politico, він пригрозив їм новими обмеженнями, включно зі створенням національного органу з контролю за ЗМІ, що, на думку критиків, рівносильно державній цензурі.

Фіцо розлютився на прес-конференції після того, як журналіст запитав його про напруженість у його трипартійній правлячій коаліції. Президент Словаччини Петер Пеллегріні, який представляє партнера по коаліції - компанію Hlas, у вихідні піддав уряд критиці.

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"З першого дня парламентських результатів 30 вересня 2023 року ви не залишали нас у спокої ні на хвилину. Ви напали на нас, як кровожерливі виродки", - сказав Фіцо.

Він виділив великі незалежні словацькі щоденні словацькі газети Denník N і Sme, а також портал Aktuality, які критикували його уряд і з якими він припинив будь-яке спілкування. Фіцо продовжив:

"Чи читаєте ви свої статті після того, як написали їх? Не думаю, що читаєте... Це чиста ненависть. Ви одержимі дияволом".

Він також звинуватив журналістів у травневому нападі, під час якого стрілець чотири рази вистрілив йому в живіт.

"Ви хочете тільки шкоди, шкоди, шкоди і шкоди, і саме тому атмосфера в суспільстві така, яка вона є", - сказав Фіцо.

Далі він перерахував різні заходи, яких його уряд може вжити проти ЗМІ, які, за його словами, "роблять усе, що хочуть, не несучи абсолютно ніякої відповідальності".

"Настав час, коли ми повинні будемо реагувати на подібні речі", - сказав Фіцо, додавши, що "медіа-хаос", який охопив Словаччину, "не існує в жодній іншій країні ЄС".

Прем'єр-міністр заявив, що підтримує створення національного органу зі ЗМІ та санкції для журналістів, які не виправляють помилки у своїх матеріалах. Він вважає, що всі журналісти мають проходити курси перекваліфікації, як "адвокати і нотаріуси".

Скандальні заяви Фіцо

Нещодавно Роберт Фіцо різко розкритикував заклики євродепутатів щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари по території РФ.

Під час виступу з нагоди 80-річчя Карпатсько-Дуклянської операції Фіцо заявив, що деякі члени Європарламенту "з легкістю весняного вітерця" говорять про передачу Україні ракет, у такий спосіб "заохочуючи війну тривати". Крім того, він запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану", щоб політики "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

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