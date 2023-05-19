Сьогодні на Росію обрушився цілий потік західних санкцій.

Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії, який зачіпає ряд компаній, пов'язаних з ВПК, і осіб відповідальних за викрадення українських дітей. Про це пише The Canadian Press.

Про новий пакет санкцій оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, виступаючи на саміті "Великої сімки" в Хіросімі.

"Ми вводимо додаткові санкції і заходи, щоб збільшити витрати Росії і тих, хто підтримує її військові дії. Сьогодні Канада оголосила про більш ніж 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії Росії і причетні до порушень прав людини", – заявив він.

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У канцелярії прем'єр-міністра журналістами уточнили, що санкції стосуються 17 фізичних і 18 юридичних осіб, пов'язаних з російським ВПК, членів сімей кремлівської еліти. Крім того, введені санкції щодо 30 фізичних і 8 юридичних осіб, причетних до "триваючих порушень прав людини в Росії, включаючи передачу і опіку над українськими дітьми в Росії".

Новий етап санкцій проти Росії

Сьогодні в Японії проходить саміт країн "Великої сімки", до якого приурочили новий раунд санкцій проти Росії. Сьогодні про розширення санкцій проти країни-агресора заявили США, Австралія, Британія.

Як очікується, до кінця травня новий пакет санкцій проти РФ введе і Євросоюз. Відомо, що він буде спрямований на припинення спроб обійти вже введені санкції. Також очікується, що в цей пакет не буде включений "Росатом", на чому давно наполягає Україна.

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